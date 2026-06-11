Харьковскую область накроет жара с грозами: прогноз синоптиков

Люди на улице Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На смену прохладе в Харьковскую область возвращается настоящая летняя жара, которая местами будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами. Синоптики предупреждают о высоких температурах, но отмечают, что через несколько дней жара немного спадет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 12 июня

В пятницу в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

По области: ночью без существенных осадков, столбики термометров покажут +14…+19°. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами прогремит гроза, а воздух прогреется до жарких +26…+31°.

В Харькове: ночная температура будет колебаться в пределах +16…+18° без существенных осадков. Днем также ожидается небольшой кратковременный дождь, а термометры покажут +28…+30°.

Пожарная опасность в регионе

Вместе с повышением температуры ситуация с пожарной угрозой в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 12 июня уровень опасности существенно различается в зависимости от района. Наиболее угрожающая ситуация сложилась в Харькове, Золочеве, Богодухове и Слобожанском, где объявлен чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности. Высокий уровень угрозы фиксируется в Коломаке, а средний прогнозируется для Великого Бурлука и Изюма. В то же время в Берестине и Лозовой сохраняется низкий класс опасности, а в Купянске она пока вообще отсутствует.

Прогноз на 13–16 июня

Жара задержится ненадолго, и уже с выходных в регионе ожидается постепенное снижение температуры:

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13 июня: переменная облачность. Ночью местами, а днем по всей области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит +14…+19°, днем ожидается +22…+27°.

14 июня: сохранится переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью похолодает до +11…+16°, днем столбики термометров покажут +21…+26°.

15–16 июня: начало следующей недели принесет прохладу. Погода будет переменной облачностью, местами с небольшими кратковременными дождями. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +10…+16°, а днем воздух прогреется до комфортных +20…+25°.

Как сообщали Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.