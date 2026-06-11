Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьковщину накроет жара с грозами: прогноз синоптиков

Харьковщину накроет жара с грозами: прогноз синоптиков

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 18:21
Харьковскую область накроет жара с грозами: прогноз синоптиков
Люди на улице Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На смену прохладе в Харьковскую область возвращается настоящая летняя жара, которая местами будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами. Синоптики предупреждают о высоких температурах, но отмечают, что через несколько дней жара немного спадет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 12 июня

В пятницу в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

  • По области: ночью без существенных осадков, столбики термометров покажут +14…+19°. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами прогремит гроза, а воздух прогреется до жарких +26…+31°.
  • В Харькове: ночная температура будет колебаться в пределах +16…+18° без существенных осадков. Днем также ожидается небольшой кратковременный дождь, а термометры покажут +28…+30°.

Пожарная опасность в регионе

Вместе с повышением температуры ситуация с пожарной угрозой в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 12 июня уровень опасности существенно различается в зависимости от района. Наиболее угрожающая ситуация сложилась в Харькове, Золочеве, Богодухове и Слобожанском, где объявлен чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности. Высокий уровень угрозы фиксируется в Коломаке, а средний прогнозируется для Великого Бурлука и Изюма. В то же время в Берестине и Лозовой сохраняется низкий класс опасности, а в Купянске она пока вообще отсутствует.

Прогноз на 13–16 июня

Жара задержится ненадолго, и уже с выходных в регионе ожидается постепенное снижение температуры:

Читайте также:
  • 13 июня: переменная облачность. Ночью местами, а днем по всей области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит +14…+19°, днем ожидается +22…+27°.
  • 14 июня: сохранится переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью похолодает до +11…+16°, днем столбики термометров покажут +21…+26°.
  • 15–16 июня: начало следующей недели принесет прохладу. Погода будет переменной облачностью, местами с небольшими кратковременными дождями. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +10…+16°, а днем воздух прогреется до комфортных +20…+25°.

Как сообщали Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

погода Харьков погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации