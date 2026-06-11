Харківщину накриє спека з грозами: прогноз синоптиків

Люди на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На зміну прохолоді до Харківської області повертається справжнє літнє тепло, яке подекуди супроводжуватиметься короткочасними дощами та грозами. Синоптики попереджають про високі температури, але зазначають, що за кілька днів спека трохи спаде.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 12 червня

У п'ятницю на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

По області: вночі без істотних опадів, стовпчики термометрів покажуть +14…+19°. Вдень пройде невеликий короткочасний дощ, місцями прогримить гроза, а повітря прогріється до спекотних +26…+31°.

У Харкові: нічна температура коливатиметься в межах +16…+18° без істотних опадів. Вдень також очікується невеликий короткочасний дощ, а термометри зафіксують +28…+30°.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із підвищенням температури ситуація з пожежною загрозою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 12 червня рівень небезпеки суттєво різниться залежно від району. Найбільш загрозлива ситуація склалася у Харкові, Золочеві, Богодухові та Слобожанському, де оголошено надзвичайний (п'ятий) клас пожежної небезпеки. Високий рівень загрози фіксується у Коломаку, а середній прогнозують для Великого Бурлука та Ізюма. Водночас у Берестині та Лозовій утримується низький клас небезпеки, а в Куп'янську вона наразі взагалі відсутня.

Прогноз на 13–16 червня

Спека затримається ненадовго, і вже з вихідних у регіоні очікується поступове зниження температури:

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13 червня: мінлива хмарність. Вночі місцями, а вдень по всій області пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +14…+19°, вдень очікується +22…+27°.

14 червня: утримається мінлива хмарність, місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі похолоднішає до +11…+16°, вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+26°.

15–16 червня: початок наступного тижня принесе прохолоду. Погода буде мінливо хмарною, місцями з невеликими короткочасними дощами. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +10…+16°, а вдень повітря прогріється до комфортних +20…+25°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.

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