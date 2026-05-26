Харьковскую область накроют дожди: прогноз погоды на завтра

Люди на улицах Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Конец мая принесет в Харьковскую область ощутимое изменение погоды. Вместо спокойных дней приходит циклон с дождями, грозами и сильными порывами ветра, из-за чего синоптики объявили первый уровень опасности. В то же время несмотря на осадки, в большинстве районов сохраняется угроза возникновения пожаров.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Штормовое предупреждение

Завтра, 27 мая, на Харьковщине объявлен желтый (I) уровень опасности. Утром и днем 27 мая по городу Харьков и области ожидаются сильные порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с. Жителей призывают быть осторожными возле деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Прогноз погоды на 27 мая

В среду в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.

По области: Ночью пройдет без существенных осадков, но уже утром и днем пройдет дождь, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с (утром и днем с порывами). Температура воздуха ночью составит +8...+13°, днем столбики воздуха поднимутся до +17...+22°.

В Харькове: Ночью без существенных осадков, утром и днем ожидается дождь. Температура ночью будет в пределах +11...+13°, а днем прохладнее, чем накануне - около +18...+20°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на дождливый прогноз, ситуация с пожарной безопасностью на Харьковщине остается неоднородной из-за предыдущего засушливого периода. Согласно обновленным данным гидрометцентра, на большей части региона, в частности в Харькове, Золочеве, Великом Бурлуке, Слобожанском и Изюме, все еще удерживается высокий (четвертый) класс пожарной опасности. В то же время средний уровень угрозы зафиксирован в районе Богодухова, а самый низкий класс сейчас наблюдается в Коломаке и Берестине.

Спасатели напоминают, что даже во время кратковременных дождей сильные порывы ветра могут мгновенно раздуть огонь, поэтому жителей призывают строго соблюдать правила безопасности.

Прогноз на 28-31 мая

До конца недели в Харьковской области закрепится дождливая и достаточно прохладная погода:

28 мая: Облачно с прояснениями. Днем снова дождь, местами гроза. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12°, днем похолодает до +12...+17°.

29-30 мая: Облачная погода будет держаться, днем стабильно будут идти дожди, местами с грозами. Ночи станут холоднее - всего +5...+10°, а днем воздух прогреется лишь до +11...+17°.

31 мая: В воскресенье ожидается небольшой дождь. Температура ночью будет оставаться в пределах +5...+10°, а днем немного потеплеет — до +15...+20°.

