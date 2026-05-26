Харківщину накриють дощі: прогноз погоди на завтра

Люди на вулицях Харкова.

Кінець травня принесе в Харківську область відчутну зміну погоди. Замість спокійних днів приходить циклон із дощами, грозами та сильними поривами вітру, через що синоптики оголосили перший рівень небезпечності. Водночас попри опади, у більшості районів зберігається загроза виникнення пожеж.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Штормове попередження

Завтра, 27 травня, на Харківщині оголошено жовтий (I) рівень небезпечності. Вранці та вдень 27 травня по місту Харків та області очікуються сильні пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15–20 м/с. Жителів закликають бути обережними біля дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Прогноз погоди на 27 травня

У середу в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями.

По області: Вночі минеться без істотних опадів, але вже вранці та вдень пройде дощ, місцями прогримлять грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с (вранці та вдень із поривами). Температура повітря вночі становитиме +8…+13°, вдень стовпчики повітря піднімуться до +17…+22°.

У Харкові: Вночі без істотних опадів, вранці та вдень очікується дощ. Температура вночі буде в межах +11…+13°, а вдень прохолодніше, ніж напередодні — близько +18…+20°.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри дощовий прогноз, ситуація з пожежною безпекою на Харківщині залишається неоднорідною через попередній посушливий період. Згідно з оновленими даними гідрометцентру, на переважній частині регіону, зокрема у Харкові, Золочеві, Великому Бурлуці, Слобожанському та Ізюмі, все ще утримується високий (четвертий) клас пожежної небезпеки. Водночас середній рівень загрози зафіксовано в районі Богодухова, а найнижчий клас наразі спостерігається в Коломаці та Берестині.

Рятувальники нагадують, що навіть під час короткочасних дощів сильні пориви вітру можуть миттєво роздмухати вогонь, тому мешканців закликають суворо дотримуватися правил безпеки.

Прогноз на 28–31 травня

До кінця тижня в Харківській області закріпиться дощова та досить прохолодна погода:

28 травня: Хмарно з проясненнями. Вдень знову дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний із поривами до 15–20 м/с. Температура вночі +7…+12°, вдень похолоднішає до +12…+17°.

29–30 травня: Хмарна погода триматиметься, вдень стабільно йтимуть дощі, місцями з грозами. Ночі стануть холоднішими — всього +5…+10°, а вдень повітря прогріється лише до +11…+17°.

31 травня: У неділю очікується невеликий дощ. Температура вночі залишатиметься в межах +5…+10°, а вдень трохи потеплішає — до +15…+20°.

