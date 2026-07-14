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Главная Харьков Харьковщину накроют туман и грозы: прогноз погоды на 15 июля

Харьковщину накроют туман и грозы: прогноз погоды на 15 июля

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Дата публикации 14 июля 2026 18:53
Прогноз погоды в Харьковской области на 15 июля: грозы и густой туман
Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области по-прежнему сохраняется влажная и переменчивая погода. Синоптики предупреждают о густом тумане в ночные и утренние часы, а также о грозах днём. Однако к концу недели осадки полностью прекратятся, и в регион вернётся солнечная жара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Штормовое предупреждение

В среду, 15 июля, в городе и области ожидаются опасные метеорологические явления. Ночью и утром прогнозируется густой туман с видимостью всего 200–500 метров. В дневные часы в регионе пройдут грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Прогноз погоды на 15 июля

В среду в регионе ожидается переменная облачность. Ветер будет северным со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит +13…+18 °С. Днем ожидается кратковременный дождь, гроза, а столбики термометров поднимутся до +23…+28 °С.
  • В Харькове: ночь пройдет без осадков, температура воздуха будет в пределах +15…+17 °С. Днем прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Воздух прогреется до +25…+27 °С.

Пожарная опасность в регионе

Наряду с туманами и грозами ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 15 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Лозовой действует средний (третий) класс опасности. Низкий уровень угрозы прогнозируется для Харькова, Золочева, Богодухова, Коломака, Слобожанского, Изюма и Берестина. В то же время в Великом Бурлуке и Купянске пожарная опасность полностью отсутствует. Несмотря на влажную погоду, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть осторожными.

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Прогноз на 16–19 июля

Дождливая погода продлится недолго, и вскоре лето начнёт полноценно вступать в свои права:

  • 16 июля: Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Воздух ночью прогреется до +14…+19 °С, а днем ожидается приятное потепление до +24…+29 °С.
  • 17 июля: В регионе сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью температура составит +13…+18 °С, а днем столбики термометров покажут +22…+27 °С.
  • 18 июля: Ожидается солнечная погода с переменной облачностью, совершенно без осадков. Ветер будет слабым, восточного направления, 3–8 м/с. Температура ночью — +10…+15 °С, днем — +23…+28 °С.
  • 19 июля: В регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер сменится на юго-восточный, 3–8 м/с. Ночью ожидается +11…+16 °С, а днем столбики термометров поднимутся до по-настоящему жарких летних +27…+32 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Харьков астрологические прогнозы погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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