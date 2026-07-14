Прогноз погоди на Харківщині 15 липня: грози та густий туман

Люди з парасольками. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

Волога та мінлива погода продовжує утримуватися в Харківській області. Синоптики попереджають про густий туман у нічні та ранкові години, а також про грози вдень. Проте до кінця тижня опади повністю припиняться, а в регіон повернеться сонячна спека.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Штормове попередження

У середу, 15 липня, по місту та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці прогнозують густий туман із видимістю всього 200–500 метрів. У денні години в регіоні прогримлять грози. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз погоди на 15 липня

У середу в регіоні очікується мінлива хмарність. Вітер буде північним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря становитиме +13…+18 °С. Вдень очікується короткочасний дощ, гроза, а стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °С.

У Харкові: ніч минеться без опадів, температура повітря буде в межах +15…+17 °С. Вдень прогнозують короткочасний дощ та грозу. Повітря прогріється до +25…+27 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із туманами та грозами ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 15 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Лозовій діє середній (третій) клас небезпеки. Низький рівень загрози прогнозують для Харкова, Золочева, Богодухова, Коломака, Слобожанського, Ізюма та Берестина. Водночас у Великому Бурлуці та Куп'янську пожежна небезпека повністю відсутня. Попри вологу погоду, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути обачними.

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Прогноз на 16–19 липня

Сира погода затримається ненадовго, і вже згодом літо почне повноцінно вступати у свої права:

16 липня: Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Повітря вночі прогріється до +14…+19 °С, а вдень очікується приємне потепління до +24…+29 °С.

17 липня: У регіоні збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Вночі температура становитиме +13…+18 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+27 °С.

18 липня: Передбачається сонячна погода з мінливою хмарністю, абсолютно без опадів. Вітер буде слабким, східного напрямку, 3–8 м/с. Температура вночі — +10…+15 °С, вдень — +23…+28 °С.

19 липня: У регіоні утримається малохмарна погода без опадів. Вітер зміниться на південно-східний, 3–8 м/с. Вночі очікується +11…+16 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до по-справжньому спекотних літніх +27…+32 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

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