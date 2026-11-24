Женщины идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковскую область надвигается похолодание, которое будет сопровождаться морозами и осадками. Уже в среду, 25 ноября, в регионе ожидаются снег, мокрый снег и дождь, а на дорогах местами образуется гололед. В то же время в конце недели температура воздуха ещё больше снизится, а в субботу, 28 ноября, осадков не прогнозируется, однако морозная погода сохранится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове

В среду в Харькове будет облачно. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер западный, со скоростью 9–14 м/с. Ночью температура воздуха составит 1–3° мороза, а днем будет около 0°. Из-за колебаний температуры и осадков на дорогах области местами возможен гололед.

Прогноз для Харьковской области

В районах области 25 ноября также будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер западный, 9–14 м/с, днем местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0–5° мороза, а днем будет колебаться от +3° до -2°.

Какая будет погода до конца недели

В ближайшие дни в Харьковской области существенных осадков не прогнозируется, однако морозы будут постепенно усиливаться.

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26 ноября будет облачно с прояснениями. Без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью и утром местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 1–6° мороза, днём — от +1° до -4°.

27 ноября также ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 2–7° мороза, а днём — 0–5° мороза.

28 ноября синоптики прогнозируют переменную облачность и северный ветер со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 4–9° мороза. Днем также сохранится минусовая температура — от 1° до 6° мороза.

29 ноября в области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 4–9° мороза, днём — 1–6° мороза.

Климатические показатели

По многолетним наблюдениям с 1945 по 2025 год, 24 ноября в Харькове фиксировались значительные температурные контрасты. Абсолютный минимум температуры в этот день составил 21,5° мороза — он был зафиксирован в 1953 году. Зато самым тёплым 24 ноября было в 2025 году, когда воздух прогрелся до +11,4°. Среднесуточная температура по климатической норме 1991–2020 годов составляет 1° мороза.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 24 ноября показатели радиационного фона в населенных пунктах Харьковской области оставались в пределах нормы. Контрольный уровень составляет до 25 мкР/ч. В Харькове зафиксировали 16 мкР/ч, в Богодухове — 15, в Коломаке, Печенигах, Берестине и Изюме — по 14, в Золочеве и Лозовой — по 13, а в Слобожанском — 12 мкР/ч. Таким образом, все приведенные показатели не превышают допустимого контрольного уровня.

Ранее мы сообщали, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Также мы писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.