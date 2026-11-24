Жінки йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщину насувається похолодання, яке супроводжуватиметься морозами та опадами. Уже в середу, 25 листопада, у регіоні очікуються сніг, мокрий сніг і дощ, а на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Водночас наприкінці тижня температура повітря ще більше знизиться, а в суботу, 28 листопада, опадів не прогнозують, проте морозна погода збережеться.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові

У середу в Харкові буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Вітер західний, зі швидкістю 9–14 м/с. Уночі температура повітря становитиме 1–3° морозу, а вдень буде близько 0°. Через коливання температури та опади на дорогах області місцями можлива ожеледиця.

Прогноз для Харківщини

У районах області 25 листопада також буде хмарно. Очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Вітер західний, 9–14 м/с, удень місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0–5° морозу, а вдень коливатиметься від +3° до -2°.

Якою буде погода до кінця тижня

У наступні дні на Харківщині істотних опадів не прогнозують, однак морози поступово посилюватимуться.

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26 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, уночі та вранці місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1–6° морозу, вдень — від +1° до -4°.

27 листопада також очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не буде. Вітер північний, 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів покажуть 2–7° морозу, а вдень — 0–5° морозу.

28 листопада синоптики прогнозують мінливу хмарність і північний вітер зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря опуститься до 4–9° морозу. Вдень також утримається мінусова температура — від 1° до 6° морозу.

29 листопада в області буде хмарно з проясненнями. Уночі істотних опадів не очікується, а вдень місцями пройде невеликий сніг. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 4–9° морозу, вдень — 1–6° морозу.

Кліматичні показники

За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року, 24 листопада в Харкові фіксували суттєві температурні контрасти. Абсолютний мінімум температури цього дня становив 21,5° морозу — його зафіксували у 1953 році. Натомість найтеплішим 24 листопада було у 2025 році, коли повітря прогрілося до +11,4°. Середньодобова температура за кліматичною нормою 1991–2020 років становить 1° морозу.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 8:00 24 листопада показники радіаційного фону в населених пунктах Харківської області залишалися в межах норми. Контрольний рівень становить до 25 мкР/год. У Харкові зафіксували 16 мкР/год, у Богодухові — 15, Коломаку, Печенігах, Берестині та Ізюмі — по 14, у Золочеві та Лозовій — по 13, а у Слобожанському — 12 мкР/год. Отже, усі наведені показники не перевищують допустимого контрольного рівня.

Раніше ми повідомляли, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Також ми писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.