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Главная Харьков Харьковщину ждет летняя жара: прогноз погоды на завтра

Харьковщину ждет летняя жара: прогноз погоды на завтра

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2 сентября 2026 18:23
Погода в Харькове 3 сентября: летнее тепло и штормовые порывы
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Начало сентября продолжает радовать жителей Харьковской области летним теплом и сухой погодой. В четверг в регионе сохранятся комфортные температурные показатели без значительных осадков. Однако синоптики предупреждают, что уже к концу недели атмосферный фронт принесет в область долгожданные дожди, штормовой ветер и заметное похолодание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 3 сентября

В четверг, 3 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

  • По области: ночью температура воздуха составит +12…+17 °С. Днем столбики термометров достигнут полноценных летних +25…+30 °С.
  • В Харькове: ночные показатели будут в пределах +14…+16 °С без существенных осадков. Днем ожидается сухая погода, а воздух прогреется до +26…+28 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на отсутствие экстремальной жары, ситуация с риском возникновения пожаров в экосистемах области 3 сентября остается максимально напряженной. По данным синоптиков, длительная чрезвычайная (наивысший уровень) опасность зафиксирована в Лозовой и Слобожанском. Во всех остальных ключевых населенных пунктах — Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Берестине, Великом Бурлуке и Изюме — объявлен чрезвычайный (пятый) класс опасности. Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными с огнем на открытых территориях.

Прогноз на 4–7 сентября

Сухая погода продержится в регионе ещё один день, после чего характер погоды существенно изменится:

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  • 4 сентября: ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём — +24…+29 °С.
  • 5 сентября: прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью без значительных осадков (+13…+18 °С), а днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, с дневными порывами до 15–20 м/с. Температура днём — +25…+30 °С.
  • 6 сентября: установится облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет дождь, а днём ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с. Ночная температура составит +12…+17 °С, а дневная снизится до +22…+27 °С.
  • 7 сентября: ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +9…+14 °С, а днем столбики термометров покажут осенние +18…+23 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 2 сентября водителей и пассажиров ждали временные изменения в движении. Часть троллейбусов меняла маршруты из-за ремонта контактной сети, а ещё на одном участке ограничивали движение из-за работ с деревьями.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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