Погода у Харкові 3 вересня: літнє тепло та штормові пориви

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Початок вересня продовжує радувати жителів Харківської області літнім теплом та сухою погодою. У четвер регіон перебуватиме під впливом комфортних температурних показників без істотних опадів. Втім, синоптики попереджають, що вже до кінця тижня атмосферний фронт принесе в область довгоочікувані дощі, штормовий вітер та помітне похолодання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 3 вересня

У четвер, 3 вересня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

По області: у нічний час температура повітря становитиме +12…+17 °С. Удень стовпчики термометрів сягнуть повноцінних літніх +25…+30 °С.

У Харкові: нічні показники опиняться в межах +14…+16 °С без істотних опадів. Удень очікується суха погода, а повітря прогріється до +26…+28 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на відсутність екстремальної спеки, ситуація з ризиком виникнення пожеж в екосистемах області 3 вересня залишається максимально напруженою. За даними синоптиків, тривала надзвичайна (найвищий рівень) небезпека зафіксована у Лозовій та Слобожанському. У всіх інших ключових населених пунктах — Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Берестині, Великому Бурлуці та Ізюмі — оголошено надзвичайний (п'ятий) клас. Рятувальники закликають жителів бути максимально обережними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 4–7 вересня

Суха погода затримається в регіоні ще на один день, після чого характер погоди суттєво зміниться:

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4 вересня: очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, удень — +24…+29 °С.

5 вересня: передбачається хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів (+13…+18 °С), а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, із денними поривами до 15–20 м/с. Температура вдень — +25…+30 °С.

6 вересня: установиться хмарна погода з проясненнями. Вночі пройде дощ, а вдень очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями з поривами до 15–20 м/с. Нічна температура становитиме +12…+17 °С, а денна знизиться до +22…+27 °С.

7 вересня: очікується мінлива хмарність, місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі впаде до +9…+14 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть осінні +18…+23 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові 2 вересня водіїв і пасажирів чекали тимчасові зміни руху. Частина тролейбусів змінювала маршрути через ремонт контактної мережі, а ще на одній ділянці обмежували рух через роботи з деревами.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.