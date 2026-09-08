Погода в Харькове 9 сентября: осенний уют и жаркие дни

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Осень в Харьковской области продолжает радовать жителей сухим и комфортным теплом. В среду в регионе сохранится погода без значительных осадков, хотя ночные температуры уже напомнят о приходе осени. Впрочем, синоптики прогнозируют, что вскоре столбики термометров снова поднимутся до полноценных летних отметок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 9 сентября

В среду, 9 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет северо-западным со скоростью 7–12 м/с.

По области: ночью на среду воздух охладится до +7…+12 °С. Днём столбики термометров поднимутся до приятных +22…+27 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +8…+10 °С, осадков не прогнозируется. Днем ожидается сухая и комфортная погода с температурой +23…+25 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на прохладные ночи, отсутствие дождей удерживает уровень пожарной опасности в области на высоком уровне. По данным синоптиков, на 9 сентября чрезвычайный (пятый) класс зафиксирован в большинстве районов: Харькове, Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Берестине и Изюме. В Великом Бурлуке действует высокий (четвертый) уровень, а в Лозовой — средний (третий). Наиболее безопасная ситуация в Коломаке, где угроза минимальна (низкий класс). Спасатели призывают жителей быть осторожными с огнем.

Прогноз на 10–13 сентября

Сухая и тёплая погода сохранится в регионе и в дальнейшем, а в отдельные дни жара даже усилится:

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10 сентября: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер сменит направление на юго-западное, 5–10 м/с. Ночные температуры составят +10…+15 °С, а днем воздух прогреется до почти летних +25…+30 °С.

11 сентября: прогнозируется переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, но день пройдет без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью — +13…+18 °С, днём — +21…+26 °С.

12 сентября: в регионе сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +11…+16 °С, а днём термометры покажут +23…+26 °С.

13 сентября: сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +11…+16 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +23…+28 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове временно изменят движение транспорта на одной из важных городских улиц. Ограничения введут из-за работ на газопроводе. Часть троллейбусов переведут на измененные маршруты. Для пассажиров также организуют временное автобусное сообщение, которое должно заменить троллейбусы на время реконструкции.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.