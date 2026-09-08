Погода у Харкові 9 вересня: осінній затишок та спекотні дні

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Осінь у Харківській області продовжує радувати жителів сухим та комфортним теплом. У середу в регіоні утримуватиметься погода без істотних опадів, хоча нічні показники вже нагадають про прихід осені. Втім, синоптики прогнозують, що незабаром стовпчики термометрів знову піднімуться до повноцінних літніх позначок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 9 вересня

У середу, 9 вересня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 м/с.

По області: уніч на середу повітря охолоне до +7…+12 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до приємних +22…+27 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +8…+10 °С, опадів не прогнозують. Удень очікується суха та комфортна погода з температурою +23…+25 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на прохолодні ночі, відсутність дощів тримає рівень пожежної загрози в області на високому рівні. За даними синоптиків, на 9 вересня надзвичайний (п'ятий) клас зафіксовано у більшості районів: Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині та Ізюмі. У Великому Бурлуці діє високий (четвертий) рівень, а в Лозовій — середній (третій). Найбезпечніша ситуація у Коломаці, де загроза мінімальна (низький клас). Рятувальники закликають жителів бути обережними з вогнем.

Прогноз на 10–13 вересня

Суха та тепла погода пануватиме в регіоні й надалі, а в окремі дні спека навіть посилиться:

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10 вересня: очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінить напрямок на південно-західний, 5–10 м/с. Нічні показники становитимуть +10…+15 °С, а вдень повітря прогріється до майже літніх +25…+30 °С.

11 вересня: передбачається мінлива хмарність. Вночі місцями пройде невеликий дощ, але день мине без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі — +13…+18 °С, удень — +21…+26 °С.

12 вересня: в регіоні утримуватиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +11…+16 °С, а вдень термометри покажуть +23…+26 °С.

13 вересня: збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +11…+16 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові тимчасово змінять рух транспорту на одній із важливих міських вулиць. Обмеження запровадять через роботи на газопроводі. Частину тролейбусів переведуть на змінені маршрути. Для пасажирів також організують тимчасове автобусне сполучення, яке має замінити тролейбуси на час робіт на час реконструкції.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.