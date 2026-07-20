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Главная Харьков Харьковщина осталась без света: РФ наносит удары по энергетике

Харьковщина осталась без света: РФ наносит удары по энергетике

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 12:04
Отключение электричества в Харьковской области после российских атак
Энергетики восстанавливают сеть после атаки. Фото иллюстративное: ДТЭК

Российские атаки вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Из-за повреждения высоковольтной линии без электроснабжения остались около тысячи абонентов. В ходе очередного удара дрона по служебному автомобилю был ранен сотрудник. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минэнерго.

Удар по электроснабжению

Из-за российских обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Херсонской областях временно остается без света. Самая сложная ситуация сложилась в Златопольской общине Харьковской области. По словам главы общины Николая Бакшеева, удар пришелся за ее пределами, однако повредил линию электропередачи напряжением 110 киловольт. Из-за этого без электроэнергии остались около тысячи абонентов в селах бывшего Первомайского района.

В настоящее время аварийные бригады совместно с коммунальщиками устраняют повреждения и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям.

Удар по энергетикам

Отдельно в Минэнерго сообщили об атаке российского беспилотника на служебный автомобиль энергетиков в Харьковской области. Один из сотрудников получил ранение. Медики оказали ему необходимую помощь, угрозы жизни нет.

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Предыдущие удары

Это уже не первый случай, когда российские войска атакуют ремонтные бригады. Так, 18 июля FPV-дрон попал в служебный автомобиль аварийной бригады в поселке Золочев. Тогда 38-летний энергетик получил осколочные ранения ног и правой кисти, его госпитализировали. Еще один работник перенес острую стрессовую реакцию.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 июля российские войска атаковали Харьковский инновационный сортировочный терминал «Новой почты». В результате удара погибли четыре человека, ещё 16 получили ранения, девять из них были госпитализированы. Поврежден гражданский логистический объект.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты в пятницу, 17 июля, нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Изюму в Харьковской области. В результате обстрела ранения получили трое детей и один мужчина.

Харьков Минэнерго свет
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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