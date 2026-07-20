Відключення світла на Харківщині після російських атак

Енергетики відновлюють мережу після атаки. Фото ілюстративне: ДТЕК

Російські атаки знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Через пошкодження високовольтної лінії без електропостачання залишилися близько тисячі абонентів. Під час ще одного удару дрона по службовому автомобілю був поранений працівник. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міненерго.

Удар по світлу

Через російські обстріли енергетичних об'єктів частина споживачів у Харківській, Дніпропетровській, Сумській та Херсонській областях тимчасово залишається без світла. Найскладніша ситуація склалася у Златопільській громаді Харківщини. За словами голови громади Миколи Бакшеєва, удар стався за її межами, однак пошкодив лінію електропередачі напругою 110 кіловольт. Через це без електроенергії залишилися близько тисячі абонентів у селах колишнього Первомайського району.

Наразі аварійні бригади разом із комунальниками усувають пошкодження та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям.

Удар по енерегетикам

Окремо в Міненерго повідомили про атаку російського безпілотника на службовий автомобіль енергетиків у Харківській області. Один із працівників дістав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу, загрози життю немає.

Читайте також:

Попередні удари

Це вже не перший випадок, коли російські війська атакують ремонтні бригади. Так, 18 липня FPV-дрон влучив у службовий автомобіль аварійної бригади в селищі Золочів. Тоді 38-річний енергетик отримав уламкові поранення ніг і правої кисті, його госпіталізували. Ще один працівник зазнав гострої реакції на стрес.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська, 19 липня, атакували Харківський інноваційний сортувальний термінал Нової пошти. Внаслідок удару загинули четверо людей, ще 16 отримали поранення, дев'ятьох із них госпіталізували. Пошкоджено цивільний логістичний об'єкт.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у пʼятницю, 17 липня, вдарили керованою авіаційною бомбою по Ізюму Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє дітей та чоловік.