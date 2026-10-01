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Главная Харьков Харьковщина под обстрелом: восемь пострадавших за сутки

Харьковщина под обстрелом: восемь пострадавших за сутки

Ua ru
1 октября 2026 09:51
Обстрелы Харьковской области: за сутки пострадали восемь человек
Последствия атаки на Харьковскую область. Фото: Харьковская ОВА

За последние сутки российские войска обстреливали Харьков и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, среди них есть гражданские лица в Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах. В городе и области зафиксированы новые разрушения. Уже утром 1 октября областной центр вновь подвергся российской атаке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Харькову

Утром 1 октября российские войска атаковали Киевский район Харькова с помощью дрона. Повреждено около пяти автомобилей. Попадание пришлось по открытой территории.

Атаки за последние сутки

За прошедшие сутки под обстрелом оказались Харьков и 14 населенных пунктов области. В городе был поврежден многоквартирный дом. В Богодуховском районе повреждены складское здание и автомобиль в Золочеве. В Купянском районе пострадали складское здание в Подсреднем, магазин и многоквартирный дом в Шевченковом, а также частный дом в Плоском. В Изюмском районе повреждены электросети в Подвысоком и три частных дома в Изюме. В Харьковском районе зафиксированы повреждения шести частных домов и автомобиля в Слатыном.

В Циркунах повреждены частный дом, три хозяйственные постройки и автомобиль. Еще два частных дома пострадали в Безруках и Малой Даниловке. В Дергачах повреждены два жилых дома, а вблизи Маслиев — автомобиль. В Лозовском районе разрушениям подверглись два складских здания с семенами в Верхней Самаре.

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Пострадавшие от атак

В результате российских атак пострадали восемь человек. В Циркунах ранен 68-летний мужчина. В Слатыно ранения получили 64-летний мужчина и 63-летняя женщина. В Дергачах у 61-летней женщины развилась острая стрессовая реакция. На трассе вблизи Маслиев ранены мужчины в возрасте 52 и 45 лет. В Золочеве пострадала 29-летняя женщина, а в Изюме — 45-летний мужчина.

Чем атаковали

За сутки российские войска применили различные виды вооружения. По Харьковской области выпустили шесть ракет и шесть управляемых авиабомб. Также зафиксировали три беспилотника типа "Герань-2", четыре БПЛА "Молния", 14 FPV-дронов и 11 беспилотников, тип которых пока устанавливают.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 178 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 62 622 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 209 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак. Российские войска пытались продвинуться вблизи Графского, Симиновки, Малой Волчьей, Казачьей Лопани, Тернового и Избицкого. На Купянском направлении российские военные дважды атаковали позиции украинских защитников в районах Новоплатоновки и Купянска.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября российские войска атаковали как минимум 12 населенных пунктов Харьковской области. Шесть человек пострадали. В Харькове россияне наносили удары беспилотниками по Киевскому и Салтовскому районам, в области были повреждены жилые дома, предприятия, магазины и электросети.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью 28 сентября российские войска нанесли по Харькову три удара. Две авиабомбы попали в частный сектор Киевского района. Кроме того, дрон попал в многоквартирный дом в Салтовском районе.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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