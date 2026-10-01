Обстріли Харківщини: постраждали восьмеро людей за добу

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: Харківська ОВА

Минулої доби російські війська били по Харкову та 14 населених пунктах області. Через обстріли постраждали восьмеро людей, серед них є цивільні у Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах. У місті та області зафіксували нові руйнування. Вже зранку 1 жовтня обласний центр знову зазнав російської атаки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Харкову

Вранці 1 жовтня російські війська атакували дроном Київський район Харкова безпілотником. Пошкоджено близько п'яти автівок. Влучання прийшлося по відкритій території.

Атаки за минулу добу

За минулу добу під вогнем були Харків і 14 населених пунктів області. У місті зазнав пошкоджень багатоквартирний будинок. У Богодухівському районі пошкоджено складську будівлю та автомобіль у Золочеві. На Куп’янщині постраждали складська будівля в Підсередньому, магазин і багатоквартирний будинок у Шевченковому, а також приватний будинок у Плоскому. В Ізюмському районі пошкоджені електромережі в Підвисокому та три приватні будинки в Ізюмі. У Харківському районі зафіксували пошкодження шести приватних будинків та автомобіля у Слатиному.

У Циркунах пошкоджені приватний будинок, три господарчі споруди й автомобіль. Ще два приватні будинки постраждали у Безруках та Малій Данилівці. У Дергачах пошкоджені два житлові будинки, а поблизу Масліїв — автомобіль. У Лозівському районі руйнувань зазнали дві складські будівлі з насінням у Верхній Самарі.

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Постраждалі від атак

Внаслідок російських атак постраждали восьмеро людей. У Циркунах поранено 68-річного чоловіка. У Слатиному зазнали поранень 64-річний чоловік і 63-річна жінка. У Дергачах 61-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. На трасі поблизу Масліїв поранені чоловіки віком 52 і 45 років. У Золочеві постраждала 29-річна жінка, а в Ізюмі — 45-річний чоловік.

Чим атакували

За добу російські війська застосували різні види озброєння. По Харківщині випустили шість ракет і шість керованих авіабомб. Також зафіксували три безпілотники типу "Герань-2", чотири БпЛА "Молнія", 14 FPV-дронів та 11 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 178 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 62 622 людини.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 209 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак. Російські війська намагалися просунутися поблизу Графського, Симинівки, Малої Вовчої, Козачої Лопані, Тернового та Ізбицького. На Куп’янському напрямку російські військові двічі атакували позиції українських захисників у районах Новоплатонівки та Куп’янська.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня, російські війська атакували щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. Шестеро людей постраждали. У Харкові росіяни били безпілотниками по Київському та Салтівському районах, в області були пошкоджені житлові будинки, підприємства, магазини та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що вночі, 28 вересня, російські війська завдали по Харкову трьох ударів. Дві авіабомби влучили у приватний сектор Київського району. Також дрон влучив у багатоквартирний будинок у Салтівському районі.