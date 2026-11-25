Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области сохранится холодная погода с ночными морозами и минусовой температурой днём. В четверг, 26 ноября, существенных осадков не прогнозируется, однако на дорогах местами будет гололед. Также ночью и утром возможны сильные порывы ветра. В ближайшие дни мороз усилится, а температура воздуха продолжит снижаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 26 ноября

В четверг, 26 ноября, в Харькове ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет западным со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит 2–4° мороза, а днем будет держаться около 0°. Водителям и пешеходам следует быть внимательными, ведь на дорогах области местами возможен гололед.

Прогноз для Харьковской области

В течение четверга, 26 ноября, на территории Харьковской области также будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. При этом местами на дорогах образуется гололед. Ветер западный, 7–12 м/с. Ночью и утром местами ожидаются порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 1–6° мороза, а днём — от 1° тепла до 4° мороза.

Погода в Харьковской области до конца ноября

В ближайшие дни морозы в регионе усилятся. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью местами возможны туманы и гололед.

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27 ноября ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью возможен слабый туман и гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит 3–8° мороза, днем — 0–5° мороза.

28 ноября существенных осадков также не предвидится. Ночью возможны слабый туман и гололед, на дорогах — местами гололедица. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 4–9° мороза, днем покажут 0–5° мороза.

29 ноября будет переменная облачность без осадков. Ночью местами ожидаются туман и гололед. На дорогах сохранится риск гололеда. Ветер сменится на северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит 6–11° мороза, днем — 1–6° мороза.

30 ноября погодные условия существенно не изменятся. Осадков не прогнозируется, однако ночью местами возможны туман и гололед. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Ночью будет 6–11° мороза, а днём — 1–6° мороза.

Климатические рекорды Харькова 25 ноября

По многолетним наблюдениям, 25 ноября в Харькове фиксировались как сильные морозы, так и относительно тёплая погода. Минимальная температура воздуха в этот день составила 21,5° мороза. Такой показатель был зафиксирован в 1953 году. Зато самым тёплым 25 ноября был 1969 год, когда воздух прогрелся до 11,5° тепла. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет 1° мороза.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 08:00 25 ноября показатели радиационного фона в населенных пунктах Харьковской области находились в пределах нормы. В частности, в Золочеве и Харькове зафиксировали по 16 мкР/ч, в Богодухове — 15 мкР/ч, в Слобожанском, Берестине и Лозовой — по 13 мкР/ч. В Коломаке, Печенигах и Изюме показатель составлял 12 мкР/ч. Контрольный уровень радиационного фона — до 25 мкР/ч. Все приведенные показатели не превышают допустимого уровня.

Ранее мы сообщали, что к Дню святого Николая в Харькове растет спрос на сладкие подарки для детей. В магазинах можно найти шоколадные наборы, фигурки, пряники и адвент-календари. Стоимость зависит от наполнения, веса и оформления. При этом за год такие подарки подорожали.

Также мы писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.