Люди йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині утримається холодна погода з нічними морозами та мінусовою температурою вдень. У четвер, 26 листопада, істотних опадів не прогнозують, однак на дорогах місцями буде ожеледиця. Також уночі та вранці можливі сильні пориви вітру. Найближчими днями мороз посилиться, а температура повітря продовжить знижуватися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Погода у Харкові 26 листопада

У четвер, 26 листопада, у Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде західним зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура повітря становитиме 2–4° морозу, а вдень триматиметься близько 0°. Водіям і пішоходам варто бути уважними, адже на дорогах області місцями можлива ожеледиця.

Прогноз для Харківської області

Упродовж четверга, 26 листопада, на території Харківщини також буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Водночас місцями на дорогах утвориться ожеледиця. Вітер західний, 7–12 м/с. Уночі та вранці подекуди очікуються пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1–6° морозу, а вдень — від 1° тепла до 4° морозу.

Погода на Харківщині до кінця листопада

У наступні дні морози в регіоні посиляться. Істотних опадів синоптики не прогнозують, однак уночі місцями можливі тумани й ожеледь.

Читайте також:

27 листопада очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Уночі можливий слабкий туман та ожеледь, на дорогах місцями буде слизько. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3–8° морозу, вдень — 0–5° морозу.

28 листопада істотних опадів також не передбачається. Вночі можливі слабкий туман та ожеледь, на дорогах — місцями ожеледиця. Вітер північний, 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до 4–9° морозу, вдень покажуть 0–5° морозу.

29 листопада буде мінлива хмарність без опадів. Уночі місцями очікуються туман та ожеледь. На дорогах збережеться ризик ожеледиці. Вітер зміниться на північно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6–11° морозу, вдень — 1–6° морозу.

30 листопада погодні умови суттєво не зміняться. Опадів не прогнозують, проте вночі місцями можливі туман та ожеледь. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Уночі буде 6–11° морозу, а вдень — 1–6° морозу.

Кліматичні рекорди Харкова 25 листопада

За багаторічними спостереженнями, 25 листопада у Харкові фіксували як сильні морози, так і відносно теплу погоду. Мінімальна температура повітря цього дня становила 21,5° морозу. Такий показник зафіксували у 1953 році. Натомість найтеплішим 25 листопада було у 1969 році, коли повітря прогрілося до 11,5° тепла. Середньодобова температура повітря за кліматичною нормою 1991–2020 років становить 1° морозу.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 08:00 25 листопада показники радіаційного фону в населених пунктах Харківської області перебували в межах норми. Зокрема, у Золочеві та Харкові зафіксували по 16 мкР/год, у Богодухові — 15 мкР/год, у Слобожанському, Берестині та Лозовій — по 13 мкР/год. У Коломаку, Печенігах та Ізюмі показник становив 12 мкР/год. Контрольний рівень радіаційного фону — до 25 мкР/год. Усі наведені показники не перевищують допустимого рівня.

Раніше ми повідомляли, що до Дня святого Миколая в Харкові зростає попит на солодкі подарунки для дітей. У магазинах можна знайти шоколадні набори, фігурки, пряники та адвент-календарі. Вартість залежить від наповнення, ваги та оформлення. Водночас за рік такі подарунки стали дорожчими.

Також ми писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.