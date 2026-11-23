Храм, который восстанавливают. Фото: Платформа урбанистического развития

В Харькове спасенный кирпич из разрушенной усадьбы Сорокина будет использован при реставрации храма Иоанна Богослова. Из него планируется восстановить утраченные элементы карниза. Необходимое количество материала уже перевезли и обработали по шаблонам исторических деталей. Остальные кирпичи хранят, чтобы они также могли обрести вторую жизнь.

Об этом сообщили в общественной организации "Платформа урбанистического развития", передает Новини.LIVE.

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Реставрация храма

Кирпич, который волонтеры спасли во время демонтажа разрушенной усадьбы Сорокина, будет использован для восстановления храма Иоанна Богослова в Харькове. По данным организации, из аутентичного кирпича планируют воссоздать утраченные элементы карниза храма. Необходимое количество материала уже перевезли и обработали в соответствии с шаблонами исторических деталей здания.

"Часть спасенного кирпича будет использована для реставрационных работ храма Иоанна Богослова в Харькове. Необходимое количество уже было перевезено и обработано по шаблону утраченных частей для восстановления карниза", — говорится в сообщении.

Остальная часть спасенного кирпича пока остается на хранении.

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"Благодарим всех, кто присоединился к спасению кирпича год назад — мы вместе сделали важное дело, благодаря чему сохраняется бесценный материал для восстановления других объектов. Весь кирпич до сих пор надежно хранится!", — добавили в организации.

Что известно об усадьбе Сорокина

Дом купца Сорокина располагался на площади Героев Небесной Сотни, 5. Его построили в 1860-х годах, однако за время своего существования здание неоднократно перестраивали. 6 марта 2022 года усадьбу разрушила российская авиабомба.

В декабре 2024 года Харьковский городской совет внес дом в перечень объектов, подлежащих сносу. Степень повреждений здания оценили более чем в 80%. Несмотря на то, что усадьба не имела статуса памятника архитектуры, специалисты подчеркивали её важность для исторической среды Харькова.

В ноябре 2025 года архитектор и исследователь архитектурного наследия Виктор Дворников вместе с сообществом "Слободская" организовали сбор аутентичного кирпича из разрушенного здания. Это было сделано для того, чтобы сохранить исторический материал и не допустить его вывоза на свалку.

Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов призвал привлекать молодежь к восстановлению Украины уже сейчас. По его словам, безопасность, жилье, качественное образование и первое рабочее место с достойной зарплатой — основные условия, которые необходимо создать, чтобы молодые люди оставались в Украине и связывали с ней свое будущее. В то же время молодежь необходимо уже сейчас привлекать к формированию стратегии развития государства, восстановлению городов и общин, а также к принятию решений, которые будут определять жизнь страны после окончания войны.

Кроме того, ранее мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.