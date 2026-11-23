Храм, який відновлюють. Фото: Платформа Урбаністичного розвитку

У Харкові врятовану цеглу зі зруйнованої садиби Сорокіна використають під час реставрації храму Іоана Богослова. З неї планують відновити втрачені елементи карниза. Необхідну кількість матеріалу вже перевезли та обробили за шаблонами історичних деталей. Решту цегли зберігають, щоб вона також могла отримати друге життя.

Про це повідомили в громадській організації "Платформа Урбаністичного Розвитку", передає Новини.LIVE.

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Реставрація храму

Цеглу, яку волонтери врятували під час демонтажу зруйнованої садиби Сорокіна, використають для відновлення храму Іоана Богослова в Харкові. За даними організації, з автентичної цегли планують відтворити втрачені елементи карниза храму. Необхідну кількість матеріалу вже перевезли та обробили відповідно до шаблонів історичних деталей будівлі.

"Частина врятованої цегли буде використана для реставраційних робіт храму Іоана Богослова в Харкові. Необхідна кількість вже була переміщена і оброблена по шаблону втрачених частин для відновлення карнизу", — йдеться у повідомленні.

Інша частина врятованої цегли поки залишається на зберіганні.

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"Дякуємо всім хто долучився до порятунку цегли рік тому ми разом зробили важливу справу завдяки чому зберігається безцінний матеріал для відновлення інших об'єктів. Вся цегла і досі надійно зберігається!", — додали в організації.

Що відомо про садибу Сорокіна

Будинок купця Сорокіна розташовувався на майдані Героїв Небесної Сотні, 5. Його звели у 1860-х роках, однак протягом існування будівлю неодноразово перебудовували. 6 березня 2022 року садибу зруйнувала російська авіабомба.

У грудні 2024 року Харківська міська рада внесла будинок до переліку об'єктів, які підлягали знесенню. Рівень пошкоджень споруди оцінили більш ніж у 80%. Попри те, що садиба не мала статусу пам'ятки архітектури, фахівці наголошували на її важливості для історичного середовища Харкова.

У листопаді 2025 року архітектор і дослідник архітектурної спадщини Віктор Дворніков разом зі спільнотою "Слобідська" організували збір автентичної цегли зі зруйнованої будівлі. Це зробили, щоб зберегти історичний матеріал і не допустити його вивезення на звалище.

Зазначимо, мер Харкова Ігор Терехов закликав залучати молодь до відбудови України вже зараз. За його словами, безпека, житло, якісна освіта та перше робоче місце з гідною зарплатою — основні умови, які необхідно створити, щоб молоді люди залишалися в Україні та пов’язували з нею своє майбутнє. Водночас молодь необхідно вже зараз залучати до формування стратегії розвитку держави, відновлення міст і громад та ухвалення рішень, які визначатимуть життя країни після завершення війни.

Крім того, раніше мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.