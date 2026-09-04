Комендантский час и тревоги в Харьковской области: что изменится

Глава Харьковской областной государственной администрации. Фото: Олег Синегубов/Telegram

В Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.

Об этом рассказал Олег Синегубов, передает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Комендантский час

Вопрос о смягчении ограничений для бизнеса обсуждается в ходе регулярных встреч властей с предпринимателями. Однако в ближайшее время существенных изменений в режиме комендантского часа в регионе не ожидается.

"На данный момент мы не планируем сокращать или существенно менять комендантский час на территории города Харькова и Харьковской области. Это на данный момент", — сказал Олег Синегубов.

По его словам, власти почти каждую неделю общаются с представителями бизнеса. На прошлой неделе Харьковскую область также посетил министр экономики, который провел встречу с предпринимателями.

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Точечные тревоги

Отдельно в области работают над тем, чтобы воздушные тревоги были максимально привязаны к конкретной территории. Такой подход уже действует в Харькове, районах и общинах, а в последнее время его стали применять еще точнее.

"Сейчас у нас действительно действует дифференцированная тревога и по городу Харькову, и по Харьковской области, по районам, по населенным пунктам. Мы сейчас дифференцировали её ещё больше, поскольку ввели совершенно новую систему воздушной тревоги в отношении автозаправочных станций", — отметил Синегубов.

Глава ОВА пояснил, что таким образом хотят не останавливать работу предприятий, если угроза не распространяется на всю область. Сейчас власти также рассматривают возможность применения подобного подхода для других предприятий.

Уровни угроз

Синегубов также прокомментировал заявление президента о желтом и красном уровнях угроз. Он отметил, что этот подход в первую очередь касается Киева, где частые воздушные тревоги создают дополнительные проблемы для работы транспорта, органов власти и бизнеса.

"Что касается этих цветов — желтого, красного и всех остальных — это касалось большей части Киева, потому что когда там началось большое количество тревог, для них это необычно", — пояснил глава ОГА.

В то же время Харьковская область уже давно живет в условиях регулярных атак, поэтому здесь система дифференцированных сигналов развивается с учетом местной ситуации.

"Харьков живет в этом режиме с 2022 года. Сейчас у нас действительно работает дифференцированная тревога", — сказал Синегубов.

По его словам, власти в дальнейшем будут рассматривать возможность распространения точечных сигналов на другие предприятия и населенные пункты. Поможет ли это бизнесу работать стабильнее, пока окончательно оценить сложно.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе российские войска 80 раз атаковали Харьков. Под ударами оказались все районы города, погибли четыре человека, ещё 94 пострадали, среди них пятеро детей. Воздушная тревога звучала 286 раз.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове приложение "Воздушная тревога" может заблаговременно предупреждать украинцев о запусках российских ракетно-дроновых средств поражения. Это даст гражданскому населению больше времени, чтобы добраться до укрытия. Речь идет, в частности, о новом российском гибридном средстве "Бандероль", пуски которого можно зафиксировать ещё над территорией России.