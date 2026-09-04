Комендантська година та тривоги на Харківщині: що зміниться

Очільник Харківської ОВА. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

На Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.

Про це розповів Олег Синєгубов, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Комендантська година

Питання пом’якшення обмежень для бізнесу обговорюють під час регулярних зустрічей влади з підприємцями. Однак найближчим часом суттєвих змін у режимі комендантської години в регіоні не очікується.

"Наразі ми не плануємо скорочувати або суттєво змінювати комендантську годину на території міста Харкова та Харківської області. Це на цей час", — сказав Олег Синєгубов.

За його словами, влада майже щотижня спілкується з представниками бізнесу. Минулого тижня Харківщину також відвідав міністр економіки, який провів зустріч із підприємцями.

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Точкові тривоги

Окремо в області працюють над тим, щоб повітряні тривоги були максимально прив’язані до конкретної території. Такий підхід уже діє в Харкові, районах і громадах, а останнім часом його почали застосовувати ще точніше.

"Наразі у нас дійсно працює диференційована тривога і по місту Харкову, і по Харківській області, по районах, по населених пунктах. Ми зараз диференціювали ще більше, бо запровадили зовсім нову систему повітряної тривоги щодо автозаправних станцій", — зазначив Синєгубов.

Очільник ОВА пояснив, що таким чином хочуть не зупиняти роботу підприємств, якщо загроза не поширюється на всю область. Наразі влада також розглядає можливість застосування подібного підходу для інших підприємств.

Рівні загроз

Синєгубов також прокоментував заяву президента щодо жовтого та червоного рівнів загроз. Він зазначив, що цей підхід передусім стосується Києва, де часті повітряні тривоги створюють додаткові проблеми для роботи транспорту, органів влади та бізнесу.

"Щодо цих відповідних кольорів — жовтого, червоного і всіх інших — це стосувалося більшості міста Києва, тому що коли в них почалася велика кількість тривог, для них це незвично", — пояснив голова ОВА.

Водночас Харківщина вже давно живе в умовах регулярних атак, тому тут система диференційованих сигналів розвивається з урахуванням місцевої ситуації.

"Харків живе в цьому режимі з 2022 року. Наразі у нас дійсно працює диференційована тривога", — сказав Синєгубов.

За його словами, влада надалі дивитиметься, чи можна поширити точкові сигнали на інші підприємства та громади. Чи допоможе це бізнесу працювати стабільніше, наразі остаточно оцінити складно.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні російські війська 80 разів атакували Харків. Під ударами опинилися всі райони міста, загинули четверо людей, ще 94 постраждали, серед них п’ятеро дітей. Повітряна тривога лунала 286 разів.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові застосунок "Повітряна тривога" може завчасно попереджати українців про запуски російських ракетно-дронових засобів ураження. Це дасть цивільному населенню більше часу, щоб дістатися до укриття. Йдеться, зокрема, про новий російський гібридний засіб "Бандероль", пуски якого можна зафіксувати ще над територією Росії.