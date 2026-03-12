В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы

Коммунальщики начали ремонт дорог Харькова после зимы
В городе начали устранять дефекты покрытия, которые появились после холодов, осадков и температурных скачков. Сейчас дорожные бригады работают сразу на нескольких участках в разных районах Харькова.
Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает Новини.LIVE.
Ремонт дорог в Харькове
В Харькове стартовали ремонтные работы на дорогах после зимы.
Как сообщили в горсовете, КП "Шляхрембуд" уже выполняет подготовительные и ремонтные работы в разных районах города. После зимнего периода дорожное покрытие подверглось значительным нагрузкам из-за перепадов температур и постоянных осадков, поэтому требует оперативного восстановления.
В частности, повреждения устраняют на улице Полтавский Шлях, улице Петра Болбочана, проспекте Льва Ландау, улице Деревянко, улице Станислава Парталы и проспекте Аэрокосмическом.
