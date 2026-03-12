Видео
Україна
Главная Харьков Коммунальщики начали ремонт дорог Харькова после зимы

Коммунальщики начали ремонт дорог Харькова после зимы

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 11:38
В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы
Работники КП "Шляхрембуд" ремонтируют дорогу. Фото: Харьковский городской совет

В городе начали устранять дефекты покрытия, которые появились после холодов, осадков и температурных скачков. Сейчас дорожные бригады работают сразу на нескольких участках в разных районах Харькова.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Ремонт дорог в Харькове

В Харькове стартовали ремонтные работы на дорогах после зимы.

Как сообщили в горсовете, КП "Шляхрембуд" уже выполняет подготовительные и ремонтные работы в разных районах города. После зимнего периода дорожное покрытие подверглось значительным нагрузкам из-за перепадов температур и постоянных осадков, поэтому требует оперативного восстановления.

Ремонтные работы дорог в Харькове
Ремонт дорог в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

В частности, повреждения устраняют на улице Полтавский Шлях, улице Петра Болбочана, проспекте Льва Ландау, улице Деревянко, улице Станислава Парталы и проспекте Аэрокосмическом.

Ранее мы сообщали, что Зеленский дал задание чиновникам и местным властям задачи по ремонту дорог. Больше всего внимания сейчас на всех уровнях власти должны быть сети дорог в прифронтовых громадах и общегосударственной логистике.

Также мы писали сколько денег нужно на ремонт дорог в Украине. По словам народного депутата Оксаны Савчук, речь идет о более чем 50 миллиардах гривен.

Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
