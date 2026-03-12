У Харкові почали латати дороги після зими — де саме працюють

Працівники КП «Шляхрембуд» ремонтують дорогу. Фото: Харківська міська рада

У Харкові комунальники розпочали ремонт дорожнього покриття після зимового періоду. Зараз усувають пошкодження, які виникли через перепади температур і постійні опади.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Новини.LIVE.

Ремонт доріг у Харкові

У Харкові стартували ремонтні роботи на дорогах після зими.

Як повідомили у міськраді, КП "Шляхрембуд" уже виконує підготовчі та ремонтні роботи в різних районах міста. Після зимового періоду дорожнє покриття зазнало значних навантажень через перепади температур і постійні опади, тому потребує оперативного відновлення.

Ремонт доріг у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Зокрема, пошкодження усувають на вулиці Полтавський Шлях, вулиці Петра Болбочана, проспекті Льва Ландау, вулиці Дерев’янка, вулиці Станіслава Партали та проспекті Аерокосмічному.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський дав завдання урядовцям та місцевій владі завдання щодо ремонту доріг. Найбільше уваги зараз на всіх рівнях влади мають бути мережі доріг у прифронтових громадах та загальнодержавній логістиці.

Також ми писали скільки грошей потрібно на ремонт доріг в Україні. За словами народної депутатки Оксани Савчук, мова йде про більш ніж 50 мільярдів гривень.