Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові почали ремонтувати дороги після зими

У Харкові почали ремонтувати дороги після зими

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 11:38
У Харкові почали латати дороги після зими — де саме працюють
Працівники КП «Шляхрембуд» ремонтують дорогу. Фото: Харківська міська рада

У Харкові комунальники розпочали ремонт дорожнього покриття після зимового періоду. Зараз усувають пошкодження, які виникли через перепади температур і постійні опади.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ремонт доріг у Харкові

У Харкові стартували ремонтні роботи на дорогах після зими.

Як повідомили у міськраді, КП "Шляхрембуд" уже виконує підготовчі та ремонтні роботи в різних районах міста. Після зимового періоду дорожнє покриття зазнало значних навантажень через перепади температур і постійні опади, тому потребує оперативного відновлення.

Ремонтні роботи доріг у Харкові
Ремонт доріг у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Зокрема, пошкодження усувають на вулиці Полтавський Шлях, вулиці Петра Болбочана, проспекті Льва Ландау, вулиці Дерев’янка, вулиці Станіслава Партали та проспекті Аерокосмічному.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський дав завдання урядовцям та місцевій владі завдання щодо ремонту доріг. Найбільше уваги зараз на всіх рівнях влади мають бути мережі доріг у прифронтових громадах та загальнодержавній логістиці.

Також ми писали скільки грошей потрібно на ремонт доріг в Україні. За словами народної депутатки Оксани Савчук, мова йде про більш ніж 50 мільярдів гривень.

ремонт Харків дороги комунальні служби асфальт
Дмитро Крючков - редактор
Автор:
Дмитро Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації