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Главная Харьков Корректировал удары по энергетике — в Харькове задержали агента

Корректировал удары по энергетике — в Харькове задержали агента

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 12:29
В Харькове задержали корректировщика российских ударов — детали
Задержание агента ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в Харькове. Он корректировал российские обстрелы по энергетической инфраструктуре города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 31 июля.

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Так, СБУ разоблачила очередную попытку врага разрушить энергетическую инфраструктуру Харькова и сорвать подготовку к новому отопительному сезону.

Во время спецоперации удалось задержать российского агента, который собирал координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов Харькова. Эту информацию россияне хотели использовать для подготовки новых ударов.

Выяснилось, что соратником РФ был 34-летний экс-работник местного предприятия теплоэнергетики, которого уволили из-за наркозависимости. Его завербовали дистанционно через Telegram-каналы по поиску "легких заработков" и предложили "сотрудничество" за деньги.

Основной задачей мужчины был сбор координат, в частности, он пытался разведать геолокации мобильных огневых групп ПВО, которые защищают высоковольтные трансформаторные подстанции и координаты модульных котельных и когенерационных установок, которые обеспечивают жителей теплом и электричеством вместо атакованных врагом ТЭЦ.

Кроме того, агент РФ пытался выявить пункты дислокации ТЦК, расспрашивая адреса военкоматов у знакомых, которые ранее посещали их, а затем фотографировал здания.

СБУ удалось провести мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и энергообъектов, а также задержать подозреваемого. У него изъяли телефон с доказательствами работы на ФСБ и сообщили о подозрении в государственной измене.

Сейчас задержанный находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ задержала продавца детских колясок, который корректировал российские удары по Харькову.

А в Одесской области разоблачили пятерых агентов ФСБ, которые осуществляли поджоги на объектах критической инфраструктуры.

СБУ Харьков ФСБ война в Украине атака ракетный удар
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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