Коригував удари по Харкову — СБУ затримала агента РФ

Співробітники СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали продавця дитячих візочків, який працював на РФ. Відтак, чоловік коригував російські масовані ракетно-бомбові удари по Харкову.

Про це інформує пресслужба СБУ у п'ятницю, 25 липня, в Telegram.

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За даними СБУ, основним завданням фігуранта був пошук і передача координат мобільних вогневих груп, радіолокаційних та зенітно-ракетних комплексів ППО, що захищають небо над прифронтовим містом.

У такий спосіб росіяни сподівалися знищити протиповітряну оборону обласного центру, щоб максимально зосередитись на атаках по цивільній інфраструктурі харків’ян.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлень РФ виявився 42-річний місцевий продавець дитячих візочків, який потрапив до уваги ФСБ, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі.

Щоб скоригувати удари окупантів, інформатор під час повітряної тривоги виходив на балкон власної квартири, розташованої на околицях міста, звідки стежив за роботою ППО.

Перебуваючи на "спостережному пункті", він позначав координати потенційних цілей на гугл-картах і передавав їх куратору через анонімні чати.

За наявними даними, для ураження військових об’єктів російські загарбники планували задіяти ракетне озброєння та надважкі керовані авіабомби.

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

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Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено телефон із доказами його контактів з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно двоє мешканців Миколаєва намагалися здійснити теракт біля будівлі місцевого ТЦК — їх затримали працівники СБУ.

Раніше ми інформували, що Служба безпеки України у середу, 23 липня, запобігла теракту у центрі Києва.