Полицейский составляет протокол. Фото иллюстративное: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полицейские вмешались в ситуацию с домашним насилием в отношении двух девушек. Насильником оказался их отчим. После проверки правоохранители привлекли мужчину к административной ответственности и применили срочное запретительное предписание, чтобы защитить падчериц от дальнейших угроз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Мужчина, издевавшийся над малолетними девочками. Фото: ГУНП в Харьковской области

Угрожал падчерицам

По информации полиции, 41-летний мужчина кричал на 11-летнюю и 19-летнюю падчериц, оскорблял их и высказывал угрозы. Он также разбрасывал вещи по комнате. Таким поведением отчим создавал психологически опасную атмосферу в доме.

Что грозит обидчику

На мужчину составили административные протоколы по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за домашнее насилие. Кроме того, полицейские вынесли срочное запретительное предписание, чтобы пресечь насилие и предотвратить его повторение. В полиции призвали сообщать о подобных случаях по номеру 102.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове шестилетнего мальчика забрали у матери после избиения. Женщина избивала ребенка в лесном массиве, а видео распространилось в соцсетях. В ходе проверки правоохранители выявили ненадлежащие условия проживания мальчика, а медики зафиксировали синяк на его пояснице. Мать ранее уже привлекалась к ответственности за домашнее насилие в отношении ребенка.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Берестинском районе мужчина напал на восьмилетнюю девочку. Ребенок шел в магазин за мороженым, когда нетрезвый мужчина начал к ней приставать. Нападение заметил сосед, который вмешался и помог девочке спастись. Подозреваемому инкриминировали сексуальное насилие в отношении малолетнего лица.