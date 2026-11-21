Поліцейський складає протокол. Фото ілюстративне: ГУНП в Харківській області

У Харкові поліцейські втрутилися в ситуацію домашнього насильства щодо двох дівчат. Кривдником виявився їхній вітчим. Після перевірки правоохоронці притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності та застосували терміновий заборонний припис, щоб захистити падчерок від подальших погроз.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.

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Чоловік, який знущався з малолітніх дівчат. Фото: ГУНП в Харківській області

Погрожував падчеркам

За інформацією поліції, 41-річний чоловік кричав на 11-річну та 19-річну падчерок, ображав їх і висловлював погрози. Він також розкидав речі в кімнаті. Такою поведінкою вітчим створював психологічно небезпечну атмосферу вдома.

Що загрожує кривднику

На чоловіка склали адміністративні протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за домашнє насильство. Крім того, поліцейські винесли терміновий заборонний припис, щоб припинити насильство та запобігти його повторенню. У поліції закликали повідомляти про подібні випадки за номером 102.

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