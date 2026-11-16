Площадь в Харькове, засыпанная мешками с песком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области продолжают укреплять кольцевую оборону областного центра и других городов, а военные предлагают перекрыть новые направления по примеру Харьковского шоссе. На обустройство защитных позиций уже выделено 10 миллионов гривен. Кроме того, в Харькове усиливают защиту от российских FPV-дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на брифинг главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Оборона вокруг Харькова

По информации Олега Синегубова, в области уже начали обустройство новых оборонительных участков, и работы планируют продолжать. Начальник ОВА говорит, что есть предложение усилить защиту других подъездов к Харькову по примеру Харьковского шоссе, которое ранее перекрыли совместно с военными. Такие решения областные власти планируют согласовывать с руководством города.

"Будем усиливать дальше. Оборону уже фактически начали обустраивать. Мы направили туда около 10 миллионов гривен и будем продолжать", — рассказал Олег Синегубов.

Кольцевую оборону разворачивают не только вокруг областного центра. Для этого используют возможности военных и гражданских структур. Область за свой счет закупает необходимое, поскольку государственного финансирования на это направление пока не предусмотрено.

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"Мы продолжаем наращивать кольцевую оборону города Харькова, кольцевую оборону других населенных пунктов — Лозовой, Чугуева, Изюма. Работы выполняются нашими военными, которых мы обеспечиваем строительными материалами и техникой", — отметил глава ОВА.

Защита от российских дронов

Кроме того, по словам Олега Синегубова, в Харькове завершают создание системы противодронового прикрытия. Часть оборудования на севере города уже работает. Начальник ОВА говорит, что военные оценивают результаты положительно, хотя полностью устранить угрозу попадания беспилотников в город пока не удалось.

"Мы уже на завершающем этапе. Часть этой системы противодронового прикрытия в Харькове, на севере территории, уже работает. Она показывает себя очень позитивно. Мы видим это по количеству уничтоженных целей", — сообщил Олег Синегубов.

По его данным, в течение прошлой недели над Харьковом и областью было уничтожено более 400 вражеских воздушных целей.

Противодействие новым FPV-дронам

Олег Синегубов сообщил, что россияне начали использовать беспилотники, работающие на различных радиочастотах. Такие аппараты уже фиксировали в Харькове. Областные власти совместно с военными и спецслужбами проанализировали изменения в настройках российских дронов.

"Мы активно принимаем меры и уже выделили необходимое финансирование на поддержку наших военных для противодействия новым типам вражеских FPV-дронов", — подчеркнул Олег Синегубов.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове устанавливают антидроновые сетки по согласованию с военными. Места для защитных конструкций определяют военные, а областные и городские власти занимаются их обустройством. В городе также используют средства радиоэлектронной борьбы и системы обнаружения беспилотников.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что россияне увеличили дальность полета FPV-дронов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что беспилотники на оптоволокне уже могут преодолевать более 40 километров. Это создает дополнительную опасность для населенных пунктов, расположенных вдали от линии фронта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове устанавливают новые укрытия из-за усиления российских атак. По словам мэра Игоря Терехова, город уже закупил три защитных сооружения. Еще несколько укрытий планируют разместить в ближайшее время.