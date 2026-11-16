Площа у Харкові у мішках з піском. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині продовжують зміцнювати кругову оборону обласного центру та інших міст, а військові пропонують перекрити нові напрямки за прикладом Харківського шосе. На облаштування захисних позицій уже спрямували 10 мільйонів гривень. Крім того, у Харкові посилюють захист від російських FPV-дронів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на брифінг начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Реклама

Оборона навколо Харкова

За інформацією Олега Синєгубова, в області вже розпочали облаштування нових оборонних ділянок, і роботи планують продовжувати. Начальник ОВА каже, що є пропозиція посилити захист інших під'їздів до Харкова за прикладом Харківського шосе, яке раніше перекрили спільно з військовими. Такі рішення обласна влада планує погоджувати з керівництвом міста.

"Будемо посилювати далі. Оборону вже фактично почали облаштовувати. Ми спрямували туди близько 10 мільйонів гривень і далі будемо продовжувати", — розповів Олег Синєгубов.

Кругову оборону розбудовують не лише навколо обласного центру. Для цього використовують можливості військових і цивільних структур. Область власним коштом закуповує необхідне, оскільки державного фінансування на цей напрямок наразі не передбачено.

Читайте також:

"Ми продовжуємо нарощувати кругову оборону міста Харкова, кругову оборону інших населених пунктів — Лозової, Чугуєва, Ізюма. Роботи виконуються нашими військовими, яких ми забезпечуємо будівельними матеріалами і технікою", — зазначив начальник ОВА.

Захист від російських дронів

Крім того, за словами Олега Синєгубова, у Харкові завершують створення системи протидронового прикриття. Частина обладнання на півночі міста вже працює. Начальник ОВА каже, що результати військові оцінюють позитивно, хоча повністю усунути загрозу влучання безпілотників у місті поки не вдалося.

"Ми вже на завершальному етапі. Частина цього протидронового прикриття по місту Харкову, на півночі території, вже працює. Воно показує себе дуже позитивно. Ми бачимо по кількості ліквідованих цілей", — повідомив Олег Синєгубов.

За його даними, протягом минулого тижня над Харковом та областю знищили понад 400 ворожих повітряних цілей.

Протидія новим FPV-дронам

Олег Синєгубов повідомив, що росіяни почали використовувати безпілотники, які працюють на різних радіочастотах. Такі апарати вже фіксували в Харкові. Обласна влада разом із військовими та спецслужбами проаналізувала зміни в налаштуваннях російських дронів.

"Ми активно вживаємо заходів і вже виділили необхідне фінансування на підтримку наших військових для протидії новим типам ворожих FPV-дронів", — наголосив Олег Синєгубов.

Новини.LIVE розповідали, що в Харкові встановлюють антидронові сітки за погодженням із військовими. Місця для захисних конструкцій визначають військові, а обласна та міська влада займаються їх облаштуванням. У місті також використовують засоби радіоелектронної боротьби та системи виявлення безпілотників.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни збільшили дальність польоту FPV-дронів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що безпілотники на оптоволокні вже можуть долати понад 40 кілометрів. Це створює додаткову небезпеку для населених пунктів, розташованих далеко від лінії фронту.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові встановлюють нові укриття через посилення російських атак. За словами міського голови Ігоря Терехова, місто вже закупило три захисні споруди. Ще кілька укриттів планують розмістити найближчим часом.