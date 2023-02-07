Купянские власти опровергают слухи об эвакуации госорганов
Последние несколько дней враг настойчиво распространяет информацию об эвакуации государственных органов, вывозе имущества организаций и учреждений. А также якобы призывы к эвакуации местных жителей на фоне предстоящего массированного наступления в районе города Купянск.
Об этом сообщает на своей Facebook-странице первый заместитель председателя Купянской райвойска администрации Андрей Канашевич.
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Канашевич пишет, что районная военная администрация, СБУ, Национальная полиция, прокуратура Купянского района находятся на рабочих местах и продолжают должным образом выполнять свои функции.
"Вооруженные силы Украины держат ситуацию под полным контролем. Не поддавайтесь информационным атакам оккупантов и не распространяйте непроверенную информацию. Доверяйте официальным источникам", — добавляет Андрей Канашевич.
Мы уже сообщали, что полиция Харьковщины призывает не поддаваться провокациям россиян.
А также писали о том, как россияне распространяют фейк якобы они вошли в Бахмут.