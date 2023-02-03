Поліція Харківщини закликає не піддаватися провокаціям росіян

В пабліках набула поширення інформація, що Куп'янськ нібито "здали росіянам"

Із початком повномасштабного вторгнення на територію України росія посилила психологічний вплив на українців, використовуючи їх надзвичайну активність у соцмережах.

Про це пише у своєму Telegram-каналі поліція Харківської області

Про провокації зі сторони рф

Правоохоронці попереджають про провокації ворога на інформаційному фронті і рекомендують користуватися лише офіційними джерелами для отримання інформації про реальний оперативний стан на території області.

"Щодня ми спостерігаємо їхні спроби посіяти паніку серед місцевого населення не тільки постійними обстрілами території, а й "вкидами" про здачу того чи іншого населеного пункту, щоб маніпулювати суспільною думкою та підірвати довіру громадян до влади та сил оборони", — пише поліція Харківщини.

Фейк про здачу Куп'янська

Така ситуація відбувається зараз на Харківщині з незламним містом Куп’янськом. У пабліках набула поширення інформація, що місто нібито "здали росіянам". Правоохоронці підкреслюють — це абсолютно не відповідає дійсності. А також додають, що наші Збройні сили, територіальна оборона, поліція, Нацгвардія надійно стоять на рубежах захисту Харківщини і щодня зміцнюють свої сили.

У Куп’янську гідно несе службу районний відділ поліції, виконує у цілодобовому режимі важливі завдання щодо охорони громадського порядку, документування злочинів окупантів, надає допомогу населенню, патрулює вулиці міста, чергує на блокпостах, забезпечує безпеку населення під час евакуації.

"Ми не поступимося ворогу жодним міліметром нашої рідної землі й будемо відстоювати мир та свободу за будь-яких умов!", — пишуть правоохронці.

Тож поліція закликає громадян заспокоїтися, не піддаватися на провокації та уникати панічних настроїв.

Ми вже розповідали, що на Харківщині формуватимуть штурмові бригади для звільнення територій.

А також писали, як армія рф обстріляла Куп'янск на Харківщині. Там загинув 60-річний чоловік.