Прогноз погоды в Харькове и области на 2 сентября: сухая жара и потепление

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Начало сентября опровергнет календарные стереотипы и порадует жителей Харьковской области сухой и почти летней теплой погодой. В регионе сохранится комфортная солнечная погода без значительных осадков, однако синоптики предупреждают, что ближе к концу недели нас ждут дожди и порывы ветра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 2 сентября

В среду, 2 сентября, на территории Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет юго-западным со скоростью 5–10 м/с.

По области: температура воздуха ночью составит +11…+16°, а днём столбики термометров поднимутся до летних +24…+29°.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +14…+16°. Днём воздух прогреется до значительных +27…+29°.

Пожарная опасность в регионе

Учитывая отсутствие обильных дождей и высокую дневную температуру, ситуация с пожарной опасностью в области остается под повышенным контролем. Согласно данным синоптиков, в регионе преобладает высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности. Несмотря на сухую и благоприятную для прогулок погоду, спасатели призывают жителей области быть крайне осторожными с огнем на открытых территориях и соблюдать правила пожарной безопасности.

Прогноз на 3–6 сентября

Теплая сухая погода продержится ещё несколько дней, после чего регион ждёт смена атмосферных фронтов:

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3 сентября: сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17°, днём — от +24° до +29°.

4 сентября: также ожидается переменная облачность без значительных осадков, однако ночью местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, днем воздух прогреется до +25…+30°.

5 сентября: погода начнёт меняться. Ночью без существенных осадков, но днём местами пройдёт кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, во время грозы возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, днем +25…+30°.

6 сентября: в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, а днём — небольшой дождь, местами с грозой. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура снизится: ночью будет +13…+18°, а днем столбики термометров покажут +20…+25°.

Как сообщали Новини.LIVE, в центре Харькова планируют создать интерактивное пространство "Город на линии" в память о павших защитниках. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.