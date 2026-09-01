Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Летняя жара в начале осени: погода на Харьковщине завтра

Летняя жара в начале осени: погода на Харьковщине завтра

Ua ru
1 сентября 2026 18:07
Прогноз погоды в Харькове и области на 2 сентября: сухая жара и потепление
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Начало сентября опровергнет календарные стереотипы и порадует жителей Харьковской области сухой и почти летней теплой погодой. В регионе сохранится комфортная солнечная погода без значительных осадков, однако синоптики предупреждают, что ближе к концу недели нас ждут дожди и порывы ветра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Прогноз на 2 сентября

В среду, 2 сентября, на территории Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет юго-западным со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: температура воздуха ночью составит +11…+16°, а днём столбики термометров поднимутся до летних +24…+29°.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +14…+16°. Днём воздух прогреется до значительных +27…+29°.

Пожарная опасность в регионе

Учитывая отсутствие обильных дождей и высокую дневную температуру, ситуация с пожарной опасностью в области остается под повышенным контролем. Согласно данным синоптиков, в регионе преобладает высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности. Несмотря на сухую и благоприятную для прогулок погоду, спасатели призывают жителей области быть крайне осторожными с огнем на открытых территориях и соблюдать правила пожарной безопасности.

Прогноз на 3–6 сентября

Теплая сухая погода продержится ещё несколько дней, после чего регион ждёт смена атмосферных фронтов:

Читайте также:
  • 3 сентября: сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17°, днём — от +24° до +29°.
  • 4 сентября: также ожидается переменная облачность без значительных осадков, однако ночью местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, днем воздух прогреется до +25…+30°.
  • 5 сентября: погода начнёт меняться. Ночью без существенных осадков, но днём местами пройдёт кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, во время грозы возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, днем +25…+30°.
  • 6 сентября: в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, а днём — небольшой дождь, местами с грозой. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура снизится: ночью будет +13…+18°, а днем столбики термометров покажут +20…+25°.

Как сообщали Новини.LIVE, в центре Харькова планируют создать интерактивное пространство "Город на линии" в память о павших защитниках. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Харьков Харьковская область прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации