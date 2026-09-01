Прогноз погоди у Харкові та області на 2 вересня: суха спека та потепління

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Початок вересня роздує календарні стереотипи та порадує жителів Харківщини сухим і майже літнім теплом. У регіоні утримуватиметься комфортна сонячна погода без істотних опадів, проте синоптики попереджають, що ближче до кінця тижня нас чекають дощі та пориви вітру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 2 вересня

У середу, 2 вересня, на території Харківської області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме +11…+16°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до літніх +24…+29°.

У Харкові: нічна температура буде в межах +14…+16°. Удень повітря прогріється до суттєвих +27…+29°.

Пожежна небезпека у регіоні

Зважаючи на відсутність рясних дощів та високу денну температуру, ситуація з пожежною небезпекою в області залишається під підвищеним контролем. Згідно з даними синоптиків, у регіоні переважає високий та надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попри суху й сприятливу для прогулянок погоду, рятувальники закликають жителів області бути вкрай обережними з вогнем на відкритих територіях та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Прогноз на 3–6 вересня

Тепла суха погода протримається ще кілька днів, після чого регіон чекає зміна атмосферних фронтів:

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3 вересня: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17°, вдень — від +24° до +29°.

4 вересня: також очікується мінлива хмарність без істотних опадів, проте вночі місцями можливий туман. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°, вдень повітря прогріється до +25…+30°.

5 вересня: погода почне змінюватися. Вночі без істотних опадів, але вдень місцями пройде короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, під час грози можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°, вдень +25…+30°.

6 вересня: у регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується дощ, а вдень — невеликий дощ, місцями з грозою. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вночі пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура знизиться: вночі буде +13…+18°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +20…+25°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.