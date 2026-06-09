Лето набирает обороты: в Харьковскую область надвигается жара и грозы

Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковскую область возвращается настоящая летняя жара, однако вместе с повышением температуры регион накроют кратковременные дожди и летние грозы. Синоптики предупреждают о локальных ливнях, которые будут сменяться солнечными прояснениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 10 июня

В среду в Харьковской области ожидается переменная облачность с прояснениями. Ветер будет переменного направления, умеренный — от 3 до 8 м/с.

По области: ночью обойдется без существенных осадков, а столбики термометров покажут +12…+17°. Днем синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, а местами — грозу. При этом воздух прогреется до жарких +25…+30°.

В Харькове: ночь будет сухой и теплой с температурой в пределах +14…+16°. Днем возможен небольшой дождь, а термометры зафиксируют комфортные +26…+28°.

Пожарная опасность

Несмотря на прогнозируемые дожди и грозы, ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, уровень угрозы существенно различается в зависимости от района.Чрезвычайная пожарная опасность зафиксирована в Харькове, Золочеве, Богодухове и Слобожанском. Высокий уровень угрозы прогнозируют для Коломака, Великого Бурлука и Изюма. В то же время в Лозовой и Берестине пожарная опасность полностью отсутствует, а в Купянске ситуация остается спокойной. Спасатели просят жителей зон повышенного риска быть максимально бдительными с огнем.

Прогноз погоды на 11–13 июня

В ближайшие несколько дней летняя жара будет только усиливаться, однако дождевой фронт полностью не покинет регион:

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11 июня: сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков (+13…+18°), а днем местами снова пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров поднимутся до +26…+31°.

12 июня: погода станет более влажной. Если ночью кратковременные дожди пройдут лишь местами (+14…+19°), то днем ожидается полноценный дождь и гроза. Температурные показатели останутся высокими — в пределах +26…+31°.

13 июня: характер погоды существенно не изменится. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь (+13…+18°). Днем регион снова накроют летние грозовые дожди, а воздух прогреется до +26…+31° под аккомпанемент северо-западного ветра (5–10 м/с).

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE писали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.