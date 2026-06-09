Літо набирає оберти: на Харківщину йде спека та грози

Люди гуляють у парку. Фото ілюстративрне: Новини.LIVE

На Харківщину повертається справжнє літнє тепло, проте разом із підвищенням температури регіон накриють короткочасні дощі та літні грози. Синоптики попереджають про локальні зливи, які чергуватимуться із сонячними проясненнями.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 10 червня

У середу в Харківській області очікується мінлива хмарність із проясненнями. Вітер буде змінних напрямків, помірний — від 3 до 8 м/с.

По області: вночі минеться без істотних опадів, а стовпчики термометрів покажуть +12…+17°. Вдень синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а місцями — грозу. Водночас повітря прогріється до спекотних +25…+30°.

У Харкові: ніч буде сухою та теплою з температурою в межах +14…+16°. Вдень можливий невеликий дощ, а термометри зафіксують комфортні +26…+28°.

Пожежна небезпека

Незважаючи на прогнозовані дощі та грози, ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, рівень загрози суттєво різниться залежно від району..Надзвичайна пожежна небезпека зафіксована у Харкові, Золочеві, Богодухові та Слобожанському. Високий рівень загрози прогнозують для Коломака, Великого Бурлука та Ізюма. Водночас у Лозовій та Берестині пожежна небезпека повністю відсутня, а у Куп'янську ситуація залишається спокійною. Рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути максимально пильними з вогнем.

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Прогноз погоди на 11–13 червня

У наступні кілька днів літня спека лише посилюватиметься, проте дощовий фронт повністю регіон не залишить:

11 червня: утримається хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів (+13…+18°), а вдень місцями знову пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Стовпчики термометрів піднімуться до +26…+31°.

12 червня: погода стане більш вологою. Якщо вночі короткочасні дощі пройдуть лише місцями (+14…+19°), то вдень очікується повноцінний дощ та гроза. Температурні показники залишаться високими — в межах +26…+31°.

13 червня: характер погоди суттєво не зміниться. Хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ (+13…+18°). Вдень регіон знову накриють літні грозові дощі, а повітря прогріється до +26…+31° під акомпанемент північно-західного вітру (5–10 м/с).

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Також Новини.LIVE писали, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.