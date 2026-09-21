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Главная Харьков Ливни с грозами накроют Харьковщину: прогноз на завтра

Ливни с грозами накроют Харьковщину: прогноз на завтра

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21 сентября 2026 18:14
Погода в Харькове 22 сентября: дожди, грозы и похолодание
Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Приятное осеннее тепло временно покидает Харьковскую область, уступая место непогоде. Во вторник, 22 сентября, регион окажется под влиянием дождевого циклона с грозами, а вскоре в области ещё и существенно похолодает. Синоптики уже объявили жёлтый уровень опасности из-за погоды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

Гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в регионе. В течение суток 22 сентября в городе и Харьковской области ожидается гроза. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Прогноз по области

Во вторник, 22 сентября, в Харьковской области сохранится облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют периодические дожди, которые будут сопровождаться грозами. Ветер будет юго-западным со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 °С.

Прогноз по Харькову

В Харькове 22 сентября также будет сыро и дождливо. В течение дня в областном центре временами будет идти дождь и греметь гроза. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +14…+16 °С, а днем воздух прогреется до +18…+20 °С.

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Пожарная опасность в регионе

Благодаря осадкам угроза возникновения пожаров в большинстве районов снизилась, однако ситуация остается неоднородной. По данным синоптиков, на 22 сентября чрезвычайный (пятый) класс сохраняется в Берестине и Лозовой. Средняя (третья) степень опасности сохраняется в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке и Слобожанском. В то же время в Великом Бурлуке и Изюме наблюдается низкий (второй) уровень опасности.

Прогноз на 23–26 сентября

Непогода продержится ещё несколько дней, после чего погода в регионе стабилизируется:

  • 23 сентября: облачно, пройдут сильные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днём возможны порывы до 15–20 м/с. Температура снизится: ночью +9…+14 °С, днём всего +14…+19 °С.
  • 24 сентября: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер южный, 7–12 м/с. Ночью будет +7…+12 °С, днём — +14…+19 °С.
  • 25 сентября: ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер южный, 7–12 м/с. Ночные температуры составят +6…+11 °С, а днем воздух прогреется до +15…+20 °С.
  • 26 сентября: сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +7…+12 °С, днём — комфортные +15…+20 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в привычном режиме, но водителям стоит учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове и области будут временные перебои с электро- и газоснабжением. В части Основянского и Слободского районов города не будет света, специалисты проведут ремонтные работы. Кроме того, в поселке Кочеток Чугуевской общины на несколько дней приостановят подачу газа.

Харьков Харьковская область прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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