Погода у Харкові 22 вересня: дощі, грози та похолодання

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Комфортне осіннє тепло тимчасово покидає Харківську область, поступаючись місцем негоді. У вівторок, 22 вересня, регіон опиниться під впливом дощового циклону з грозами, а незабаром в області ще й суттєво похолодає. Синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпечності через погоду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Штормове попередження

Гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у регіоні. Протягом доби 22 вересня по місту та Харківській області очікується гроза. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз по області

У вівторок, 22 вересня, на Харківщині утримуватиметься хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують періодичні дощі, які супроводжуватимуться грозами. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 °С.

Прогноз по Харкову

У Харкові 22 вересня також буде сиро та дощ. Протягом дня в обласному центрі часом ітиме дощ і гримітиме гроза. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря в місті коливатиметься в межах +14…+16 °С, а вдень повітря прогріється до +18…+20 °С.

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Пожежна небезпека у регіоні

Завдяки опадам загроза виникнення пожеж у більшості районів знизилася, проте ситуація залишається строкатою. За даними синоптиків, на 22 вересня надзвичайний (п'ятий) клас залишається у Берестині та Лозовій. Середня (третя) небезпека утримується в Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці та Слобожанському. Водночас у Великому Бурлуці та Ізюмі спостерігається низький (другий) рівень загрози.

Прогноз на 23–26 вересня

Негода протримається ще кілька днів, після чого погода в регіоні стабілізується:

23 вересня: хмарно, пройдуть значні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, удень можливі пориви до 15–20 м/с. Температура знизиться: вночі +9…+14 °С, удень лише +14…+19 °С.

24 вересня: хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер південний, 7–12 м/с. Вночі буде +7…+12 °С, удень — +14…+19 °С.

25 вересня: передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 7–12 м/с. Нічні показники становитимуть +6…+11 °С, а вдень повітря прогріється до +15…+20 °С.

26 вересня: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +7…+12 °С, удень — комфортні +15…+20 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові та області будуть тимчасові перебої з електро- та газопостачанням. У частині Основ’янського та Слобідського районів міста не буде світла, фахівці проведуть ремонтні роботи. Крім того, у селищі Кочеток Чугуївської громади на кілька днів призупинять розподіл газу.