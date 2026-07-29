Лора Лумер встретилась в Харькове с Андреем Билецким

Лора Лумер и Андрей Билецкий. Фото: Лора Лумер / социальная сеть X

Иванна Чайка редактор политических новостей

Американская журналист и инфлюенсер Лора Лумер, близкая к Дональду Трампу, посетила Харьков. Там она встретилась с командиром Третьего армейского корпуса бригадным генералом Андреем Билецким.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Лумер в социальной сети X.

Билецкий провел для Лумер экскурсию по Харькову

Во время визита Билецкий провел для Лумер прогулку по центру города — от Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина до улицы Рымарской.

Именно на Рымарской в ночь на 15 марта 2014 года добровольцы под его командованием вступили в бой с пророссийскими боевиками. Этот эпизод стал одним из первых успешных боев украинских добровольцев в начале российско-украинской войны.

Андрей Билецкий и Лора Лумер гуляют по Харькову. Фото: Лора Лумер / соцсеть X

"Билецкий ответил на все мои вопросы и подробно рассказал об истории батальона "Азов" и Третьего армейского корпуса. Говорили о будущем современной войны и о том, почему борьба Украины важна для США и национальной безопасности США", — написала Лумер в соцсети X и опубликовала фото встречи.

Как писали Новини.LIVE, блогер и соратница Дональда Трампа Лора Лумер заявила, что приехала в Украину после того, как поняла, что годами получала ложную информацию о войне. По ее словам, личный визит помог переосмыслить прежние взгляды и увидеть последствия российской агрессии собственными глазами. Лумер также призвала американцев не формировать мнение об Украине исключительно на основе информации из соцсетей или блогов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Лумер заявила, что имеет украинские корни и связывает часть своей семьи с Украиной. Она рассказала, что именно это стало одной из причин её желания посетить страну и больше узнать о её истории и современных событиях.