Обстрелы Харьковской области: пострадали 8 человек, в том числе трое детей

Последствия удара по Золочеву. Фото: Харьковская ОВА

В течение суток 12 июля российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Харьковской области. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Под обстрелом оказались жилые дома, детский сад, медицинское учреждение, железнодорожная инфраструктура и автозаправочная станция. На фронте российская армия не прекращает штурмы украинских позиций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Пострадали дети

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в селе Березовка Писочинской общины. Ранения получили мальчики в возрасте 11 и 12 лет, а также 12-летняя девочка. Еще три женщины в возрасте 22, 50 и 63 лет перенесли острую стрессовую реакцию.

В селе Подсреднее Великобурлукской общины ранение получил 56-летний мужчина. В селе Волохов Яр Балаклейской общины пострадала 29-летняя женщина.

Кроме того, медики оказали помощь двум мужчинам, получившим ранения во время предыдущих российских обстрелов — в селах Украинское и Ивашки.

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Чем атаковали

За сутки российские войска применили две ракеты, реактивную систему залпового огня, беспилотники "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны, а также 38 БПЛА, тип которых еще устанавливается.

Последствия обстрелов

В результате атак были повреждены склады, частные дома, магазин, мастерская, ангар, медицинское учреждение, автомобиль, железнодорожная инфраструктура, автозаправочная станция и детский сад. Разрушения зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 54 человека. С начала его работы здесь зарегистрировали уже 45 361 эвакуированного.

Бои на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 257 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 13 раз атаковали украинские позиции вблизи Старицы, Волчанска и в направлении Гоптовки, Караичного, Лимана, Графского, Малой Волчьей и Одрадного. На Купянском направлении оккупанты совершили три атаки в направлении Купянска и Новоплатоновки.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 июля российские войска массированно атаковали населенные пункты Харьковской области . Самый трагический удар пришелся на село Слатыно, где FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки есть погибшие. Также обстрелам подверглись Малая Даниловка и поселок Тетлега, где повреждены жилые дома и инфраструктура.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 10 июля россияне атаковали дронами город Валки Харьковской области. В результате вражеского обстрела возник пожар, повреждены дома. Известно, что один человек погиб и ещё трое пострадали.