Главная Харьков Массированная атака на Харьковщину: есть пятеро раненых за сутки

Дата публикации 15 апреля 2026 09:59
Последствия попадания дрона в многоквартирный дом в Харькове. Фото: ГСЧС Харьков

Харьковщина пережила очередные сутки интенсивных атак: под ударом оказался областной центр и еще 18 населенных пунктов региона. Российские войска использовали более 50 дронов и управляемых авиабомб, что привело к ранению пяти мирных жителей и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрелов Харьковщины за сутки

В Дергачах медицинская помощь понадобилась трем мужчинам в возрасте 42, 43 и 46 лет. Еще два человека, а именно 37-летний мужчина и 74-летняя женщина, пострадали в селе Черкасская Лозовая.

Сам Харьков подвергся атакам беспилотниками, которые попали по Киевскому и Основянскому районам города. В целом враг выпустил по области 14 управляемых авиабомб (КАБ) и 12 единиц БпЛА типа "Герань-2", один "Ланцет", четыре "Молнии", четыре FPV-дрона, а также 17 беспилотников, тип которых сейчас выясняют специалисты.

Удары были нанесены по гражданским объектам в четырех районах области. В Харькове повреждения получили три частных дома и нежилое здание. В Богодуховском районе под огонь попали жилой дом в Кленовом и линии электропередач в Сковородиновке.

На Купянщине зафиксированы разрушения в Грозе, где пострадали хозяйственные постройки, сети и частный сектор, а также в Боровском. Харьковский район понес убытки из-за попадания в гражданские предприятия и автотранспорт в Дергачах, Мерефе и Черкасской Лозовой.

В Чугуевском районе враг целился по железной дороге в селе Железнодорожное и электросетям в Печенегах.

На линии соприкосновения ситуация остается крайне напряженной. Там за сутки зафиксировано 212 боев. На Южно-Слобожанском направлении российские войска девять раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Старицы и Лимана. На Купянском направлении активность врага была еще выше. Десять атак были направлены на Куриловку, Купянск-Узловой, Новую Кругляковку, Загрызово, Богуславку и Новоплатоновку.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове во вторник, 14 апреля, российский дрон влетел в многоэтажку. В результате атаки пострадала 44-летняя женщина.

Кроме того, российские войска применяли КАБы по Харьковской области. Есть раненые и существенные разрушения из-за атаки.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
