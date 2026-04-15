Масована атака на Харківщину: є п'ятеро поранених за добу

Наслідки влучання дрона в багатоквартирний будинок у Харкові. Фото: ДСНС Харків

Харківщина пережила чергову добу інтенсивних атак: під ударом опинився обласний центр та ще 18 населених пунктів регіону. Російські війська використали понад 50 дронів та керованих авіабомб, що призвело до поранення п'яти мирних мешканців та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілів Харківщини за добу

У Дергачах медична допомога знадобилася трьом чоловікам віком 42, 43 та 46 років. Ще двоє людей, а саме 37-річний чоловік та 74-річна жінка, постраждали у селі Черкаська Лозова.

Сам Харків зазнав атак безпілотниками, які поцілили по Київському та Основ'янському районах міста. Загалом ворог випустив по області 14 керованих авіабомб (КАБ) та 12 одиниць БпЛА типу "Герань-2", один "Ланцет", чотири "Молнії", чотири FPV-дрони, а також 17 безпілотників, тип яких наразі з'ясовують фахівці.

Ударів було завдано по цивільних об'єктах у чотирьох районах області. У Харкові пошкоджень зазнали три приватні оселі та нежитлова будівля. У Богодухівському районі під вогонь потрапили житловий будинок у Кленовому та лінії електропередач у Сковородинівці.

Читайте також:

На Куп'янщині зафіксовано руйнування у Грозі, де постраждали господарчі споруди, мережі та приватний сектор, а також у Борівському. Харківський район зазнав збитків через влучання у цивільні підприємства та автотранспорт у Дергачах, Мерефі та Черкаській Лозовій.

У Чугуївському районі ворог цілив по залізниці в селі Залізничне та електромережах у Печенігах.

На лінії зіткнення ситуація залишається вкрай напруженою. Там за добу зафіксовано 212 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська дев'ять разів штурмували позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Стариці та Лимана. На Куп'янському напрямку активність ворога була ще вищою. Десять атак було спрямовано на Курилівку, Куп'янськ-Вузловий, Нову Кругляківку, Загризове, Богуславку та Новоплатонівку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові у вівторок, 14 квітня, російський дрон влетів у багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждала 44-річна жінка.

Крім того, російські війська застосовували КАБи по Харківщині. Є поранені та суттєві руйнування через атаку.