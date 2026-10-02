Обстрелы Харьковской области: за сутки пострадали шесть человек

Разрушения после атаки. Фото иллюстративное: Харьковская ОВА

За последние сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 13 населённым пунктам области. В результате ударов пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок. Атаки привели к повреждению жилых домов, автомобилей, магазина и объектов инфраструктуры. Также зафиксированы удары по двум районам Харькова, на местах работали экстренные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия атак

В течение суток под вражеским огнем находились Харьков и 13 населенных пунктов области. В Киевском и Основянском районах Харькова зафиксировали атаки беспилотников. В городе повреждены пять автомобилей и магазин. В Богодуховском районе пострадали два автомобиля в Мироновке и Золочеве. В Купянском районе пострадали частный дом, четыре автомобиля и электросети в Великом Бурлуке. В Изюмском районе разрушениям подверглись четыре частных дома и мотоцикл. В Харьковском районе под удар попал автомобильный прицеп в Полевой. В Чугуевском районе повреждены помещения фермы и автомобиль, а в результате атаки погибла корова. В Берестинском районе разрушениям подверглось складское здание сельскохозяйственного предприятия.

Пожар после атаки. Фото: Харьковская ОВА

Пострадавшие от атак

В результате обстрелов травмы получили шесть человек, в том числе 15-летний подросток. В поле возле Полевой Солоницывской общины ранения получили 45-летний мужчина и 15-летний подросток. В Изюме пострадал 63-летний мужчина. Еще трое мужчин получили ранения в Золочеве, Песках-Радьковских Боровской общины и возле Мироновки Золочевской общины. Им 59, 52 и 42 года соответственно.

Чем атаковали

Для атак по Харьковской области российские войска применили различные виды вооружения. За сутки зафиксировали один удар из РСЗО, две управляемые авиабомбы и два беспилотника типа "Молния". Также область атаковали 17 FPV-дронов и 109 беспилотников, тип которых сейчас устанавливают.

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Повреждённые автомобили. Фото: Харьковская ОВА

Эвакуация в Лозовой

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за прошедшие сутки принял 213 человек. Всего с момента начала работы пункта там зарегистрировали 62 835 человек.

Ситуация на фронте

За сутки на фронте произошло 207 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили 11 атак противника. Российские войска пытались продвинуться в районе Лимана, Волчанска, Чайковки, а также в направлении Малой Волчей и Радьковки. На Купянском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурм в сторону Новоосинового.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 28 сентября российские войска нанесли по Харькову три удара. Две авиабомбы попали в частный сектор Киевского района. Также дрон попал в многоквартирный дом в Салтовском районе.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что 26 сентября российские войска атаковали как минимум 12 населенных пунктов Харьковской области. Шесть человек пострадали. В Харькове россияне наносили удары беспилотниками по Киевскому и Салтовскому районам, в области были повреждены жилые дома, предприятия, магазины и электросети.