Обстріли Харківщини: шестеро людей постраждали за добу

Руйнації після атаки. Фото ілюстративне: Харківська ОВА

Минулої доби російські війська атакували Харків і 13 населених пунктів області. Унаслідок ударів постраждали шестеро людей, серед них дитина. Атаки спричинили пошкодження житлових будинків, автомобілів, магазину та об’єктів інфраструктури. Також зафіксовано удари по двох районах Харкова, а на місцях працювали екстрені служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки атак

Протягом доби під ворожим вогнем перебували Харків і 13 населених пунктів області. У Київському та Основ’янському районах Харкова зафіксували атаки безпілотників. У місті пошкоджено п’ять автомобілів і магазин. У Богодухівському районі постраждали два автомобілі в Миронівці та Золочеві. У Куп’янському районі постраждали приватний будинок, чотири автомобілі та електромережі у Великому Бурлуку. В Ізюмському районі руйнувань зазнали чотири приватні будинки та мотоцикл. У Харківському районі під удар потрапив автомобільний причіп у Польовій. На Чугуївщині пошкоджені приміщення ферми та автомобіль, а внаслідок атаки загинула корова. У Берестинському районі руйнувань зазнала складська будівля сільськогосподарського підприємства.

Пожежа після атаки. Фото: Харківська ОВА

Постраждалі від атак

Через обстріли травмувалися шестеро людей, зокрема 15-річний хлопець. У полі біля Польової Солоницівської громади поранень зазнали 45-річний чоловік і 15-річний хлопець. В Ізюмі постраждав 63-річний чоловік. Ще троє чоловіків отримали поранення у Золочеві, Пісках-Радьківських Борівської громади та біля Миронівки Золочівської громади. Їм 59, 52 та 42 роки відповідно.

Чим атакували

Для атак по Харківщині російські війська застосували різні види озброєння. За добу зафіксували один удар із РСЗВ, дві керовані авіабомби та два безпілотники типу "Молнія". Також область атакували 17 FPV-дронів і 109 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

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Пошкоджені авто. Фото: Харківська ОВА

Евакуація в Лозовій

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 213 людей. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 62 835 людей.

Ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 11 атак противника. Російські війська намагалися просунутися біля Лиману, Вовчанська, Чайківки, а також у напрямку Малої Вовчої та Радьківки. На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурм у бік Новоосинового.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі, 28 вересня, російські війська завдали по Харкову трьох ударів. Дві авіабомби влучили у приватний сектор Київського району. Також дрон влучив у багатоквартирний будинок у Салтівському районі.

Також Новини.LIVE писали, що 26 вересня, російські війська атакували щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. Шестеро людей постраждали. У Харкові росіяни били безпілотниками по Київському та Салтівському районах, в області були пошкоджені житлові будинки, підприємства, магазини та електромережі.