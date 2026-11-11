Последствия удара по Харьковской области. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Сегодня, 11 ноября, российские войска нанесли удары с помощью беспилотников по Шевченковскому и Основянскому районам Харькова. Возникли масштабные пожары. По предварительным данным, в результате этих ударов никто не пострадал. Спасатели работают на местах попаданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удары по Харькову

11 ноября РФ атаковала дронами два района Харькова. В Шевченковском — зафиксировали попадание в автомобиль, после чего начался пожар. Впоследствии стало известно, что на месте горят три автомобиля. Также российские дроны атаковали Основянский район. Там возник пожар на территории гражданского предприятия. Огонь охватил около 100 квадратных метров. Кроме того, горят семь автомобилей.

По предварительной информации, в результате этих ударов пострадавших нет. На местах работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.

Последствия обстрелов Харьковской области за сутки

В течение прошедших суток под российскими ударами находились Харьков и еще 11 населенных пунктов области. Вражеские атаки повредили жилые дома, гаражи, автомобили, административные и учебные заведения, а также объекты инфраструктуры. В областном центре повреждены пять многоквартирных домов, 58 гаражей и 15 автомобилей. В Богодуховском районе пострадал жилой дом в Золочеве. В Купянском районе разрушениям подверглись дом, гараж и автомобиль в Огурцовке.

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В Изюмском районе повреждены десять жилых домов в Новопавловке. В Балаклее пострадали хозяйственные постройки, административное здание, гаражи и три автомобиля. В Харьковском районе повреждения зафиксированы в Циркунах, Руских Тишках и Черкасской Лозовой. Там пострадали административное здание, автомобили, два частных дома и хозяйственное сооружение. Также в Лозовском районе повреждены электросети в Самийловке и Тройчастом, а в Лозовой — учебное заведение.

Пострадавшие от атак

Из-за российских обстрелов Харькова 73-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Также медики оказали помощь 44-летнему мужчине, получившему ранение в городе 9 ноября.

Чем атаковали россияне

Для нанесения ударов по Харьковской области российская армия применяла различные виды вооружения. За сутки зафиксировали:

две ракеты;

четыре беспилотника типа "Герань-2";

шесть FPV-дронов;

68 беспилотников, тип которых устанавливается.

Всего российские войска использовали 80 ракет и беспилотников различных типов, а также FPV-дроны.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за последние сутки принял 158 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали уже 68 801 человека. Пункт продолжает принимать эвакуированных жителей Харьковской области, покидающих опасные населенные пункты.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 125 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили семь атак российской армии. Бои продолжались вблизи Тихого, а также в направлении Чайковки, Охримовки, Волоховки, Николаевки, Бакшеевки и Малой Волчьей. На Купянском направлении российские войска штурмовых действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 ноября россияне дважды атаковали Слободской район Харькова. В результате попаданий вспыхнул пожар в промышленном здании, загорелись автомобили. Оккупанты также повредили многоквартирные жилые дома и несколько троллейбусов. Последствия обстрела пока выясняются.

Также Новини.LIVE писали, что 4 ноября российский беспилотник поразил мусоровоз в Салтовском районе Харькова. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Спецтехника получила повреждения.