Наслідки удару по Харківщині. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Сьогодні, 11 листопада, російські війська безпілотниками атакували Шевченківський та Основ’янський райони Харкова. Спалахнули масштабні пожежі. За попередніми даними, під час цих ударів ніхто не постраждав. Рятувальники працюють на місцях влучань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удари по Харкову

11 листопада РФ атакувала дронами два райони Харкова. У Шевченківському — зафіксували влучання в автомобіль, після чого почалася пожежа. Згодом стало відомо, що на місці горять три автомобілі. Також російські дрони атакували Основ'янський район. Там виникла пожежа на території цивільного підприємства. Вогонь охопив близько 100 квадратних метрів. Крім того, горять сім автомобілів.

За попередньою інформацією, внаслідок цих ударів постраждалих немає. На місцях працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.

Наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом минулої доби під російськими ударами перебували Харків і ще 11 населених пунктів області. Ворожі атаки пошкодили житлові будинки, гаражі, автомобілі, адміністративні та навчальні заклади, а також об'єкти інфраструктури. В обласному центрі пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, 58 гаражів та 15 автомобілів. У Богодухівському районі постраждали житловий будинок у Золочеві. У Куп'янському районі руйнувань зазнали будинок, гараж та автомобіль в Огурцівці.

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В Ізюмському районі пошкоджено десять житлових будинків у Новопавлівці. У Балаклії постраждали господарські споруди, адміністративна будівля, гаражі та три автомобілі. У Харківському районі пошкодження зафіксували в Циркунах, Руських Тишках та Черкаській Лозовій. Там постраждали адміністративна будівля, автомобілі, два приватні будинки та господарська споруда. Також у Лозівському районі пошкоджено електромережі в Самійлівці та Трійчастому, а в Лозовій — навчальний заклад.

Постраждалі від атак

Через російські обстріли Харкова 73-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також медики надали допомогу 44-річному чоловіку, який дістав поранення в місті 9 листопада.

Чим атакували росіяни

Для ударів по Харківщині російська армія застосовувала різні види озброєння. За добу зафіксували:

дві ракети;

чотири безпілотники типу «Герань-2»;

шість FPV-дронів;

68 безпілотників, тип яких встановлюють.

Загалом російські війська використали 80 ракет і безпілотників різних типів, а також FPV-дрони.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 158 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували вже 68 801 людину. Пункт продовжує приймати евакуйованих мешканців Харківської області, які залишають небезпечні населені пункти.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 125 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім атак російської армії. Бої тривали поблизу Тихого, а також у напрямку Чайківки, Охрімівки, Волохівки, Миколаївки, Бакшеївки та Малої Вовчої. На Куп'янському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни, 7 листопада, двічі атакували Слобідський район Харкова. Після влучань спалахнула пожежа у промисловій будівлі, загорілися автомобілі. Окупанти також пошкодили багатоквартирні житлові будинки та кілька тролейбусів. Наслідки обстрілу наразі ще з'ясовують.

Також Новини.LIVE писали, що 4 листопада російський безпілотник влучив у сміттєвоз у Салтівському районі Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Спецтехніка зазнала пошкоджень.