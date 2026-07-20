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Главная Харьков Массированные удары по Харьковщине: более 40 пострадавших

Массированные удары по Харьковщине: более 40 пострадавших

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 09:53
Обстрелы Харьковской области: четверо погибших, 48 пострадавших
Последствия удара по Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

За последние сутки российские войска атаковали Харьков и ещё 23 населённых пункта области. В результате обстрелов есть погибшие. Еще почти полсотни человек пострадали, среди них — годовалый ребенок. Под ударами оказались жилые дома, почтовый терминал, учебное заведение, автозаправки и другие гражданские объекты. Больше всего пострадали Изюм и поселок Новый Коротыч.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Наибольшие потери

Наиболее трагические последствия зафиксированы в поселке Новый Коротыч. Там погибли четверо мужчин в возрасте 24, 25, 45 и 62 лет. Еще 20 человек получили ранения.

В Изюме пострадали 23 человека. Среди них — годовалый мальчик, перенесший острую стрессовую реакцию. Также ранения получили жители Харькова, Слатыного, Купянска и села Сеньок. Медики оказали помощь и двум женщинам, которые были ранены во время обстрела Белого Колодца ещё 24 июня.

Чем атаковали

Российские беспилотники атаковали Шевченковский и Киевский районы Харькова. Всего за сутки оккупанты применили четыре ракеты, реактивную систему залпового огня, управляемую авиабомбу, беспилотник "Герань-2", четыре дрона "Молния", семь FPV-дронов и ещё 57 беспилотников, тип которых устанавливается.

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Повреждения после обстрелов

В Харькове повреждена автозаправочная станция. В различных районах области разрушениям подверглись частные и многоквартирные дома, магазин, административные здания, учебное заведение, автобус, автомобили, девять гаражей, почтовый терминал и еще одна автозаправочная станция.

В Изюме повреждены семь многоэтажных домов и 20 автомобилей.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 56 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали уже 46 558 эвакуированных.

Ситуация на фронте

На фронте за сутки зафиксировали 235 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 14 атак противника, а на Купянском направлении наступательных действий враг не проводил.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в пятницу, 17 июля, нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Изюму Харьковской области. В результате атаки России восьмилетний мальчик получил взрывные ранения, а 16-летняя девушка — ранения осколками стекла. Кроме того, у 13-летней девочки развилась острая стрессовая реакция.

Также Новини.LIVE сообщали, что 14 июля российские войска вновь атаковали Харьковскую область. Под ударами оказались Слатыно, Харьков и Чугуев. В результате авиаудара погибла женщина, ещё одна пенсионерка получила ранения. Также повреждены жилые дома и гражданский объект.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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