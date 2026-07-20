Обстріли Харківщини: четверо загиблих, 48 постраждалих

Наслідки удару по Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Минулої доби російські війська атакували Харків і ще 23 населені пункти області. Внаслідок обстрілів є загиблі. Ще майже пів сотні — постраждали, серед них — однорічна дитина. Під ударами опинилися житлові будинки, поштовий термінал, навчальний заклад, автозаправки та інші цивільні об'єкти. Найбільше постраждали Ізюм і селище Новий Коротич.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Найбільші втрати

Найтрагічніші наслідки зафіксували у селищі Новий Коротич. Там загинули четверо чоловіків віком 24, 25, 45 і 62 роки. Ще 20 людей дістали поранення.

В Ізюмі постраждали 23 людини. Серед них — однорічний хлопчик, який пережив гостру реакцію на стрес. Також поранення отримали жителі Харкова, Слатиного, Куп'янська та села Сеньок. Медики надали допомогу й двом жінкам, які були поранені під час обстрілу Білого Колодязя ще 24 червня.

Чим атакували

Російські безпілотники атакували Шевченківський і Київський райони Харкова. Загалом за добу окупанти застосували чотири ракети, реактивну систему залпового вогню, керовану авіабомбу, безпілотник "Герань-2", чотири дрони "Молнія", сім FPV-дронів і ще 57 безпілотників, тип яких встановлюють.

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Пошкодження після обстрілів

У Харкові пошкоджена автозаправна станція. У різних районах області руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, магазин, адміністративні будівлі, навчальний заклад, автобус, автомобілі, дев'ять гаражів, поштовий термінал і ще одна автозаправна станція.

В Ізюмі пошкоджені сім багатоповерхових будинків і 20 автомобілів.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 56 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували вже 46 558 евакуйованих.

Ситуація на фронті

На фронті протягом доби зафіксували 235 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 14 атак противника, а на Куп'янському напрямку наступальних дій ворог не проводив.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у пʼятницю, 17 липня, вдарили керованою авіаційною бомбою по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки Росії восьмирічний хлопчик зазнав вибухових поранень, а 16-річна дівчина — поранення склом. Крім того, 13-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська 14 липня знову атакували Харківщину. Під ударами опинилися Слатине, Харків і Чугуїв. Унаслідок авіаудару загинула жінка, ще одна пенсіонерка дістала поранення. Також пошкоджені житлові будинки та цивільний об'єкт.