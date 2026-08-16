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Главная Харьков Массированные удары по Харьковщине: четверо раненых и разрушения

Массированные удары по Харьковщине: четверо раненых и разрушения

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 10:09
Россия атаковала 18 населенных пунктов Харьковской области: есть раненые
Последствия атаки на Харьковскую область. Фото: ХОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали 18 населенных пунктов Харьковской области. Ранения получили четверо человек, все они находились на территории Шевченковской громады. В то же время на двух направлениях фронта в регионе Силы обороны отразили 15 российских атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и сводку Генштаба.

Масовані удари по Харківщині
Последствия ударов по Харьковской области. Фото: ХОВА

Пострадавшие в Харьковской области

По данным Олега Синегубова, в результате ударов россиян за сутки пострадали четверо гражданских лиц. В поселке Шевченково ранения получили двое мужчин в возрасте 50 и 65 лет. Еще двое человек пострадали в других населенных пунктах Шевченковской громады. В Сподобивке ранен 61-летний мужчина, а в Аркадиевке — 51-летний.

Для атак по области российские войска применили одну ракету, шесть управляемых авиабомб, 12 беспилотников "Герань-2", по одному дрону "Ланцет" и "Молния", пять FPV-дронов. Кроме того, зафиксировано еще 45 БПЛА, тип которых устанавливается.

Пожежа у будівлі
Дом сгорел дотла в Харьковской области. Фото: ХОВА

Повреждения в результате атак

Последствия российских ударов, по данным Олега Синегубова, зафиксированы сразу в шести районах Харьковской области. В Золочеве повреждены медицинское учреждение и частный дом, а в Писаревке — два автомобиля.

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Наибольшие разрушения зафиксированы в Купянском районе. В Верхнезорянском повреждено складское здание, в Шевченковом и Аркадиевке — два автомобиля, в Сподобивке — два частных дома. В Приколотном под удар попал многоквартирный дом.

В Изюмском районе россияне повредили два частных дома в Пимоновке. В Харьковском районе повреждения получили складское здание в Березовском и частный дом в Русской Лозовой. В Прилесном разрушены частный дом и гараж.

В Лозовском районе, в селе Орилька, повреждены магазин и здание почты. В Чугуевском районе последствия атаки зафиксировали в Пятницком, где разрушениям подверглись пять хозяйственных построек, ангар, автомобиль и трактор.

Пожежа після влучання
Пожар в доме на Харьковщине. Фото: ХОВА

В Харькове поврежден кафедральный собор

Кроме того, вчера стало известно, что в результате ракетного удара поврежден кафедральный собор святого Николая Чудотворца Украинской греко-католической церкви. Как сообщили 15 августа в приходе собора, обломками повреждены окна храма, его помещения и прилегающая территория. Люди в результате удара не пострадали.

Пошкоджений собор
Поврежденный кафедральный собор святого Николая Чудотворца Украинской греко-католической церкви. Фото: УГКЦ

Кафедральный собор святого Николая Чудотворца расположен на улице Гвардейцев-Широнинцев, 6-А. Это главный храм Харьковского экзархата УГКЦ, строительство которого началось в начале 2000-х годов.

Ситуация на фронте в Харьковской области

В то же время российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области. По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили пять атак. Российские подразделения пытались продвинуться в районе Вовчанских Хуторов, а также в направлении Зыбиного, Анискиного и Охримовки. Еще более интенсивные боевые действия продолжались на Купянском направлении. Там российская армия осуществила десять наступательных действий в направлении Радьковки и Куриловки.

Эвакуация жителей Харьковской области

Продолжается и эвакуация гражданского населения из опасных районов области. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 260 человек. С начала работы через этот пункт прошли уже 52 799 человек.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что накануне россияне с помощью ударных дронов повредили десять многоквартирных жилых домов в Харькове. Острую стрессовую реакцию пережил 33-летний мужчина.

Также Новини.LIVE писали, что 41-я отдельная механизированная бригада опубликовала кадры Купянска с высоты. На видео видны масштабные разрушения целых жилых кварталов. Часть многоэтажек выгорела, в других уничтожены подъезды, крыши и целые секции. Кое-где от домов остались лишь отдельные стены, а на месте других лежат груды бетонных конструкций. Улицы и территории между домами практически пусты, а среди руин уже прорастают трава и деревья.

обстрелы Новости Харькова дроны атака наступление
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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