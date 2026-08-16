РФ атакувала 18 населених пунктів Харківщини: є поранені

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували 18 населених пунктів Харківської області. Поранення дістали четверо людей, усі вони перебували на території Шевченківської громади. Водночас на двох напрямках фронту в регіоні Сили оборони відбили 15 російських атак.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова і зведення Генштабу.

Наслідки ударів по Харківщині. Фото: ХОВА

Постраждалі на Харківщині

За даними Олега Синєгубова, унаслідок ударів росіян протягом доби постраждали четверо цивільних. У селищі Шевченкове поранення дістали двоє чоловіків віком 50 та 65 років. Ще двоє людей постраждали в інших населених пунктах Шевченківської громади. У Сподобівці поранено 61-річного чоловіка, а в Аркадіївці — 51-річного.

Для атак по області російські війська застосували одну ракету, шість керованих авіабомб, 12 безпілотників "Герань-2", по одному дрону "Ланцет" і "Молнія", п'ять FPV-дронів. Крім того, зафіксовано ще 45 БпЛА, тип яких встановлюють.

Будинок згорів вщент на Харківщині. Фото: ХОВА

Пошкодження внаслідок атак

Наслідки російських ударів, за даними Олега Синєгубова, зафіксували одразу в шести районах Харківщини. У Золочеві пошкоджено медичний заклад та приватний будинок, а в Писарівці — два автомобілі.

Читайте також:

Найбільше руйнувань є у Куп'янському районі. У Верхньозорянському пошкоджено складську будівлю, у Шевченковому та Аркадіївці — два автомобілі, у Сподобівці — два приватні будинки. У Приколотному під удар потрапив багатоквартирний будинок.

В Ізюмському районі росіяни пошкодили два приватні будинки у Пимонівці. У Харківському районі пошкоджень зазнали складська будівля у Березівському та приватний будинок у Руській Лозовій. У Прилісному зруйновано приватний будинок і гараж.

У Лозівському районі, в селі Орілька, пошкоджено магазин та будівлю пошти. У Чугуївському районі наслідки атаки зафіксували у П'ятницькому, де руйнувань зазнали п'ять господарських споруд, ангар, автомобіль і трактор.

Пожежа у будинку на Харківщині. Фото: ХОВА

У Харкові пошкоджено катедральний собор

Крім того, вчора стало відомо, що внаслідок ракетного удару пошкоджено катедральний собор святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. Як повідомили 15 серпня у парафії собору, уламками пошкоджено вікна храму, його приміщення та прилеглу територію. Люди внаслідок удару не постраждали.

Пошкоджений катедральний собор святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. Фото: УГКЦ

Катедральний собор святого Миколая Чудотворця розташований на вулиці Гвардійців-Широнінців, 6-А. Це головний храм Харківського екзархату УГКЦ, будівництво якого розпочалося на початку 2000-х років.

Ситуація на фронті Харківщини

Водночас російські війська продовжують наступальні дії на Харківщині. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили п'ять атак. Російські підрозділи намагалися просунутися в районі Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Зибиного, Анискиного та Охрімівки. Ще інтенсивніші бойові дії тривали на Куп'янському напрямку. Там російська армія здійснила десять наступальних дій у напрямку Радьківки та Курилівки.

Евакуація жителів Харківщини

Триває й евакуація цивільного населення з небезпечних районів області. За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 260 людей. Від початку роботи через цей пункт пройшли вже 52 799 людей.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що напередодні росіяни ударними дронами пошкодили десять багатоквартирних житлових будинків у Харкові. Гострої реакції на стрес зазнав 33-річний чоловік.

Також Новини.LIVE писали, що 41-ша окрема механізована бригада опублікувала кадри Куп’янська з висоти. На відео видно масштабні руйнування цілих житлових кварталів. Частина багатоповерхівок вигоріла, в інших знищені під'їзди, дахи та цілі секції. Подекуди від будинків залишилися лише окремі стіни, а на місці інших лежать купи бетонних конструкцій. Вулиці та території між будинками практично порожні, а серед руїн уже проростають трава та дерева.