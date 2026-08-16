Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Масовані удари по Харківщині: четверо поранених і руйнування

Масовані удари по Харківщині: четверо поранених і руйнування

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 10:09
РФ атакувала 18 населених пунктів Харківщини: є поранені
Наслідки атаки на Харківщину. Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували 18 населених пунктів Харківської області. Поранення дістали четверо людей, усі вони перебували на території Шевченківської громади. Водночас на двох напрямках фронту в регіоні Сили оборони відбили 15 російських атак.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова і зведення Генштабу.

Масовані удари по Харківщині
Наслідки ударів по Харківщині. Фото: ХОВА

Постраждалі на Харківщині

За даними Олега Синєгубова, унаслідок ударів росіян протягом доби постраждали четверо цивільних. У селищі Шевченкове поранення дістали двоє чоловіків віком 50 та 65 років. Ще двоє людей постраждали в інших населених пунктах Шевченківської громади. У Сподобівці поранено 61-річного чоловіка, а в Аркадіївці — 51-річного.

Для атак по області російські війська застосували одну ракету, шість керованих авіабомб, 12 безпілотників "Герань-2", по одному дрону "Ланцет" і "Молнія", п'ять FPV-дронів. Крім того, зафіксовано ще 45 БпЛА, тип яких встановлюють.

Пожежа у будівлі
Будинок згорів вщент на Харківщині. Фото: ХОВА

Пошкодження внаслідок атак

Наслідки російських ударів, за даними Олега Синєгубова, зафіксували одразу в шести районах Харківщини. У Золочеві пошкоджено медичний заклад та приватний будинок, а в Писарівці — два автомобілі. 

Читайте також:

Найбільше руйнувань є у Куп'янському районі. У Верхньозорянському пошкоджено складську будівлю, у Шевченковому та Аркадіївці — два автомобілі, у Сподобівці — два приватні будинки. У Приколотному під удар потрапив багатоквартирний будинок.

В Ізюмському районі росіяни пошкодили два приватні будинки у Пимонівці. У Харківському районі пошкоджень зазнали складська будівля у Березівському та приватний будинок у Руській Лозовій. У Прилісному зруйновано приватний будинок і гараж.

У Лозівському районі, в селі Орілька, пошкоджено магазин та будівлю пошти. У Чугуївському районі наслідки атаки зафіксували у П'ятницькому, де руйнувань зазнали п'ять господарських споруд, ангар, автомобіль і трактор.

Пожежа після влучання
Пожежа у будинку на Харківщині. Фото: ХОВА

У Харкові пошкоджено катедральний собор

Крім того, вчора стало відомо, що внаслідок ракетного удару пошкоджено катедральний собор святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. Як повідомили 15 серпня у парафії собору, уламками пошкоджено вікна храму, його приміщення та прилеглу територію. Люди внаслідок удару не постраждали.

Пошкоджений собор
Пошкоджений катедральний собор святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. Фото: УГКЦ

Катедральний собор святого Миколая Чудотворця розташований на вулиці Гвардійців-Широнінців, 6-А. Це головний храм Харківського екзархату УГКЦ, будівництво якого розпочалося на початку 2000-х років.

Ситуація на фронті Харківщини

Водночас російські війська продовжують наступальні дії на Харківщині. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили п'ять атак. Російські підрозділи намагалися просунутися в районі Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Зибиного, Анискиного та Охрімівки. Ще інтенсивніші бойові дії тривали на Куп'янському напрямку. Там російська армія здійснила десять наступальних дій у напрямку Радьківки та Курилівки.

Евакуація жителів Харківщини

Триває й евакуація цивільного населення з небезпечних районів області. За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 260 людей. Від початку роботи через цей пункт пройшли вже 52 799 людей.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що напередодні росіяни ударними дронами пошкодили десять багатоквартирних житлових будинків у Харкові. Гострої реакції на стрес зазнав 33-річний чоловік.

Також Новини.LIVE писали, що 41-ша окрема механізована бригада опублікувала кадри Куп’янська з висоти. На відео видно масштабні руйнування цілих житлових кварталів. Частина багатоповерхівок вигоріла, в інших знищені під'їзди, дахи та цілі секції. Подекуди від будинків залишилися лише окремі стіни, а на місці інших лежать купи бетонних конструкцій. Вулиці та території між будинками практично порожні, а серед руїн уже проростають трава та дерева.

обстріли Новини Харкова дрони війна атака наступ
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації